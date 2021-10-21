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Подходит ли ваш бизнес чтобы стать франшизой?

Денис Евстигнеев, эксперт по франчайзингу
  • 21/10/2021, 14:12

 Франчайзинг — это особый уровень бизнеса. На него попадают самые сильные и самые успешные бизнесы, сами методы и технологии которых хотят пробизнес заимствовать  другие  предприниматели, оплачивая паушальный взнос и внося роялти.

Уровень этот крайне желанен для предпринимателей и попасть на этот уровень хочется во что бы то ни стало.

Однако, не любой бизнес готов стать франшизой.

Я веду проекты по разработке франшиз и моя важнейшая задача, отсеивать и не работать с бизнесами, которым рано становиться франшизой, либо присутствуют другие преграды перед тем, чтобы стать франшизой.

За годы работы я вывел свой чек-лист, несовпадения хотя бы по одному пункту которого указывает на то, что во франчайзинг компании пока что идти не стоит.

В этом чек-листе перечислены основные критерии, обязательные пункты, которые должны быть соблюдены чтобы владелец бизнеса и рынок получили франшизу, которая будет иметь потенциал и интерес для потенциальных франчайзи.

Машина по зарабатыванию денег

Ваш бизнес умеет зарабатывать деньги и готов это подтвердить.

Франчайзинг — это передача проверенной и работающей системы ведения бизнеса. Успешный бизнес, естественно тот, который приносит деньги. Обычно франчайзи вкладывают свои накопления, поэтому когда он окупает франшизу, ожидают получить проверенную систему, которая снизит риски перед самостоятельным открытием. Прежде чем упаковывать франшизу и открывать продажи вашей франшизы, ответьте себе на вопрос: действительно ли мой бизнес принесет прибыль франчайзи?

Повторение собственного успеха

Франчайзер должен открыть минимум 2 собственных объекта, прежде чем запустить франшизу.

Чтобы передать свою систему ведения бизнеса партнерам, франчайзер должен подтвердить работоспособность этой системы. Успех одного открытого объекта может быть продиктован случайным везением или воздействием какого-то скрытого фактора. Наличие двух объектов и более говорит о том, что бизнес готов тиражироваться.

Трек-рекорд

Успешность бизнеса должна быть подтверждена времением. Минимальный срок 6-12 месяцев.

Если бизнес запущен менее шести месяцев и уже подходит к запуску собственной франшизы, это говорит о его незрелости. За первый год проходят сезонные колебания, и не столкнувшись с ними рано делать выводы о прибыльности бизнеса и готовности его к масштабированию.

Налаженные процессы

Запуская франшизу, нужно быть готовым принять новых партнеров и включить их в организационную структуру.

Найти партнеров, подписать договора и только потом поставить вопрос о создании процессов по запуску и сопровождению этих партнеров — очень опасный путь. Он гарантирует построение недостаточно регламентированной системы и проблемы с партнерами, которые были запущены в этот начальный период. Очень часто в России встречается подход: «Я запустил франшизу, все понял, но теперь нужно убрать текущих партнеров, которые работают по старым правилам и набрать новых». Почему бы сразу не приглашать франчайзи в регламентированную, отрегулированную систему.

Бюджет

Создание и развитие франшизы — довольно дорогое внедрение.   

Приблизительный бюджет: 10 000 000 ₽.

Встречаются компании, для которых франшиза — последний шанс остаться наплаву, благодаря вливаниям новых партнеров. Этот расчет всегда оказывается неверным и, если бизнес неэффективен, он лишь растиражирует свою неэффективность многократно. Франчайзинг — дорогостоящий процесс. Кроме того, занимает много времени. В этот момент необходимо тратить деньги на продвижение, рекламу, штат, разработки и т.д.

Делаем вывод: если компания идет путем франчайзинга, то она должна подготовить бюджет.

Юрист со специализацией во франчайзинге

Юрист франчайзинговой сети сопровождает франчайзинговые соглашения, которые весьма сложны. Прежде чем запустить франшизу, у вас должен быть такой сотрудник.

Договор коммерческой концессии, который обычно заключается в рамках франчайзинга — объемное и подробное соглашение.

Юрист с недостаточной квалификацией может не справиться с разработкой такого договора! К тому же, могут возникнуть трудности в процессе сопровождения сети.

Вовлеченность Основателя

Как только вы запускаете франшизу и начинаете заниматься франчайзингом, то необходимо отдавать 100% своего рабочего времени, чтобы добиться результатов в этом направлении.

Невозможно заниматься франчайзинговым направлением лишь отчасти. Оно требует от руководителя полной вовлеченности. Если вы владеете рестораном и решили запустить франшизу, то следует делегировать управление рестораном и посвятить все свое рабочее время франчайзинговому направлению.

Выход компании на уровень франчайзинга требует подготовки и мобилизации всех ресурсов. Сам бизнес должен показывать такие результаты, чтобы эту модель стоило копировать и заимствовать. Франчайзинг это инструмент масштабирования. Если бизнес успешный — вы масштабируете успех. Если бизнес убыточный, то масштабируете проблемы и убытки.

Фото geralt

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Рубрики : ПроБизнес

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Теги : франчайзинг Управление развитие бизнес


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