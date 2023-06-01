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Мошенники создают фишинговые сайты для геймеров

  • 01/06/2023, 14:35
Злоумышленники создают сайты якобы с распродажами популярных онлайн-игр, которые на деле оказываются фишинговыми ресурсами и выманивают у подростков накопленные деньги.

Мошенники создают фишинговые сайты для геймеровВТБ зафиксировал активность мошенников в отношении геймеров. Злоумышленники создают сайты якобы с распродажами популярных онлайн-игр, которые на деле оказываются фишинговыми ресурсами и выманивают у подростков накопленные деньги.

Мошенники разрабатывают онлайн-магазины для геймеров, привлекая большой скидкой для покупки игр, аккаунтов к ним, коллекционных предметов, а также возможностью пополнить кошельки в магазинах игр. Свои сайты они активно продвигают через поисковики, делают СМС-рассылки и создают специализированные чаты в мессенджерах для привлечения любителей игр. Геймеры вводят данные банковской карты на сайте, а на деле деньги переходят на электронный кошелёк или карту мошенникам.

Чаще всего через фишинговые страницы мошенники собирают номера телефонов, банковских карт и логин от личного кабинета в банковском приложении/ интернет-банке, СМС-коды для подтверждения операций или входа в личный кабинет, данные паспорта, СНИЛС. Нередко эта информация далее используется в рамках социальной инженерии.

«Одна из наиболее уязвимых категорий интернет-пользователей — дети и подростки, которые проводят много времени в сети, не имея достаточно опыта или знаний, чтобы предвидеть опасность. Задача банков – защитить юных пользователей от мошеннических уловок. В ВТБ мы создали детские карты, траты по которым легко контролировать взрослым, а также страховку от мошенников, которая позволяет сразу вернуть деньги в случае некорректных списаний», — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.

По оценке ВТБ, доля фишинга в мошеннических операциях на рынке сегодня достигла около 10%, с начала года их количество в банке выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как проверить сайт на безопасность:

— проверять адрес сайта — комбинация букв в адресной строке фейкового ресурса может отличаться от оригинального названия сайта;

— обращать внимание, если браузер предупреждает о небезопасном ресурсе. В частности, если в адресной строке нет символ в виде замка, это может быть признаком ненадежного сайта.

— внимательно смотреть на наполнение сайта: фейковые ресурсы могут быть одностраничными или же иметь ограниченный ассортимент товаров. Тексты на настоящих сайтах всегда написаны без ошибок, в то время как мошенники часто допускают их в словах.

Фото: freepik.com — freepik

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#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : фишинговые компании Мошенники геймеры ВТБ


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