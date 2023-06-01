Новосибирск занял 8 место в России среди лучших городов для молодёжи

За Новосибирск проголосовали порядка (16%) опрошенных. Об этом сообщает пресс-служба ЮMoney. Первое место занимает Москва (65%). Второе место (55%) — Санкт-Петербург, третье — Казань (29%).

По мнению опрошенных, молодым людям прежде всего комфортно жить там, где— такой критерий выбрали 70% участников опроса. Многие упомянули среди значимых критериев(60%) и(58%).

Важны также высокий уровень образования в вузах города (48%) и достойные зарплаты для молодых специалистов (42%). Чуть меньше опрошенных обратили внимание на возможность соблюдать баланс между учёбой, работой и личной жизнью (38%). Почти столько же (37%) считают важным, чтобы в городе было много молодёжи. Другие значимые условия — наличие студенческих кампусов (16%), хорошая экологическая ситуация (11%) и невысокая стоимость жизни (9%).

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