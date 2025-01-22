Мошенники стали притворяться учителями для кражи аккаунтов на «Госуслугах»

В России обнаружена новая мошенническая схема, направленная на получение доступа к аккаунтам на портале «Госуслуги». Об этом сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Аферисты, представляясь сотрудниками образовательных учреждений, такими как директора школ или учителя, просят сообщить код из СМС-сообщения. Утверждают, что это необходимо для «обновления данных об учащихся». Однако на самом деле коды используются для получения доступа к аккаунтам на «Госуслугах».

Кроме того, родителей учащихся могут предупредить о предстоящем звонке из школы с целью получения кода подтверждения от ребёнка. Для повышения убедительности мошенники используют поддельные данные реальных сотрудников, а также технологии глубокого обучения и подставные номера.

Представители платформы «Сферум» подчёркивают, что обновления в системе происходят автоматически и уведомления о них поступают только от самой платформы. Никаких дополнительных кодов из SMS-сообщений не требуется. Граждан просят быть бдительными.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники похищают Telegram-аккаунты и вовлекают в обманные схемы детей. Правоохранители выявили две новых схемы.