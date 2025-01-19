Мошенники похищают Telegram-аккаунты и вовлекают в обманные схемы детей

Похищать аккаунты пользователей мессенджера начали с помощью фейковых ссылок на голосование от знакомого контакта. Об этом рассказали в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

— Пользователю мессенджера Telegram от знакомого контакта, который давно не был онлайн, приходит сообщение с просьбой проголосовать за кого-либо. Ссылка для «голосования» ведет на фишинговый ресурс, при переходе на который пользователь теряет доступ к своему аккаунту, — написано в сообщении.

Помимо этого, Wildberries и Russ выявили новую мошенническую схему с обманом детей, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Чтобы забраться в чужой кошелек, злоумышленники создают в мессенджерах фейковые аккаунты от имени популярных среди детей игровых блогеров. После этого ребенок получает от виртуального кумира сообщение с выгодным предложением приобрести какой-то товар с большой скидкой. Когда ребенок соглашается, его просят ввести данные карты родителей или логин и пароль от личного кабинета на маркетплейсе. После этого мошенники приобретают различные цифровые товары на популярных маркетплейсах и перепродают их со значительной скидкой.

Ранее телефонные мошенники украли аккаунт на «Госуслугах» у новосибирского пенсионера.