80% составил износ трамвайного парка Новосибирска — новые вагоны покупать не будут

Обновление трамвайного парка идет не так быстро, как обновление парка троллейбусного. Ко Дню города в Новосибирск должна поступить первая партия новых троллейбусов. А вот новых трамваев в этом году для Новосибирска покупать не планируют. Предусмотрена лишь модернизация 10 трамвайных вагонов на условиях паритетного финансирования из бюджета Новосибирска и бюджета Новосибирской области.

— Износ трамвайного парка в городе Новосибирске на 01.06.2023 составил 80%. Приобретение новых трамваев в 2023 году не предусмотрено. Согласно заключенному контракту, стоимость модернизации для города Новосибирска в 2023 году 10 единиц трамвайных вагонов составляет 224,5 миллиона рублей, — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

За последние 10 лет в Новосибирске не приобретено ни одного нового трамвая. С 2017 года на базе совместного российско-белорусского предприятия ООО «БКМ Сибирь» было модернизировано 42 трамвайных вагона.

Ранее редакция рассказывала, что из Белоруссии поступает кузов трамвая первой комплектности с сиденьями, поручнями и электропроводкой, в Новосибирске происходит комплектация вагона, собираются ходовые части, тяговые приводы, система отопления, система информирования, навигации и видеонаблюдения.