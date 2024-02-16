Спасатели вытащили двухлетнего ребенка из запертой машины в Новосибирске

Спасатели МАСС вызволили двухлетнего ребенка из плена автомобиля.
Сперва спасателям поступил тревожный звонок о запертом ребенке в машине на улице Станционная.
— Одна минута потребовалась спасателям, чтоб деблокировать двери авто и передать ребенка маме, — говорится в сообщении спасателей МАСС.
По словам пресс-службы спасателей МАСС, с ребенком всё в порядке. Также спасатели поблагодарили водителей на дороге, которые не препятствовали проезду спецавтомобиля в час пик. Из-за этого специалисты смогли максимально быстро добраться до места.
Ранее редакция сообщала о том, что мужчине, потерявшему сознание на остановке, помогли жители Новосибирска.
Фото со страницы спасателей МАСС в Телеграм
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