Спасатели вытащили двухлетнего ребенка из запертой машины в Новосибирске

Спасатели МАСС вызволили двухлетнего ребенка из плена автомобиля.

Сперва спасателям поступил тревожный звонок о запертом ребенке в машине на улице Станционная.

— Одна минута потребовалась спасателям, чтоб деблокировать двери авто и передать ребенка маме, — говорится в сообщении спасателей МАСС.

По словам пресс-службы спасателей МАСС, с ребенком всё в порядке. Также спасатели поблагодарили водителей на дороге, которые не препятствовали проезду спецавтомобиля в час пик. Из-за этого специалисты смогли максимально быстро добраться до места.

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