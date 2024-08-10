Владимир Путин разрешил лишать мигрантов гражданства из-за отказа встать на воинский учет

Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного российского гражданства в случае отказа встать на воинский учет.

Кроме того, новый документ обязывает МВД оперативно предоставлять сведения о новых гражданах в военные комиссариаты. Вносить иностранцев в реестр будут еще до того, как они принесут присягу гражданина России.

Накануне многие эксперты высказывались, что подобные меры будут лишними, но как показывает практика, многие мигранты, став гражданами РФ, всячески пытаются отклониться от воинской обязанности.

В Новосибирске военное СК и комиссары регулярно проводят рейды в местах скопления и проживания иностранцев. Их десятками ставят на учет и вручают повестки. Некоторые приезжие готовы сразу же покинуть нашу страну из-за нежелания служить в вооруженных силах.

Ранее редакция рассказывала, как мигрант с кривыми нашивками на военной форме угрожал сибирячкам расправой из-за жалоб на кафе «Кишлак».