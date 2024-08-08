Самый мощный дождевой циклон в мире приближается к Новосибирску

В Новосибирске и других регионах Сибири ожидается мощнейший дождевой циклон.

По данным сервиса «Вентускай.ком», его пик будет 15 августа.

Судя по карте сервиса, он накроет сразу несколько регионов близ Новосибирской области. Так, например, от него пострадают Омская область и Алтайский край.

В этот день в столице Сибири, по данным Яндекс.Погоды, 15 августа в Новосибирске ожидается облачная погода с температурой воздуха от +18 до +26 градусов. При этом возможны порывы ветра до 13 метров в секунду.

По прогнозам Gismeteo, 15 августа ожидаются дожди. Температура воздуха будет варьироваться от +19 до +26 градусов.

Ранее редакция сообщала о том, что дожди с грозами придут в Новосибирскую область на предстоящей неделе.