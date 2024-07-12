Мощный ураган оставил без света 7 тысяч жителей поселка под Новосибирском

Природная стихия обрушилась накануне на районный поселок Ордынское. Ветер повалил деревья, рекламные конструкции и важные для электроснабжения объекты.

― Всего без электричества осталось 7 тысяч местных жителей и 37 социальных объектов. Было повреждено 80 трансформаторных подстанций. Персонал «Россети Новосибирск» отправил на место аварий 4 бригады и спецтехнику. Уже к вечеру, 11 июля, было восстановлено электроснабжение для 4 тысяч жителей, ― сообщили в РЭС.

В компании пояснили, что работы по устранению аварии продолжаются. Остается починить еще несколько обрывов проводов на линиях более низкого напряжения. Для более оперативных действий привлечены дополнительные силы.

Ранее редакция рассказывала, что с 12 июля в Новосибирской области объявлен режим повышенной готовности.