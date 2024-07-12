В Новосибирске впервые состоялась выставка деятелей искусства Донецкой народной республики «Юность в огне».

«Юность в огне» — это уникальная выставка фотографий и творческих работ, посвященных военной тематике, которая призвана возродить общий дух патриотизма через работы фотографов, художников и творцов Донбасса. Не страшась трудных времен, эти талантливые люди остаются верными своему искусству, освещая события, происходящие на их родной земле, на передовой линии. Запечатленные в объективах камер и воссозданные на холстах картины войны и мира несут в себе глубочайший смысл.

Выставка подарит возможность окунуться в истории людей и почувствовать душевную связь с героями прошлого и настоящего, поддерживая огонь патриотизма и любви к Родине.

Идея создания Проекта возникла во время визита председателя Новосибирской региональной организации Российского Союза Молодежи Евгения Николаевича Мироненко с гуманитарной миссией на Донбасс.

Приветственным словом открыли выставку почетные гости мероприятия: советник главы Донецкой народной республики — Ян Дмитриевич Гагин, заместитель председателя Правительства Новосибирской области – министр региональной политики Новосибирской области — Андрей Анатольевич Клюзов, заместитель мэра г. Новосибирска — Максим Константинович Останин, председатель Новосибирской региональной общественной организации Российского Союза Молодежи — Мироненко Евгений Николаевич, председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» — Игорь Дмитриевич Салов и министр культуры Новосибирской области Шуклина Юлия Константиновна.

Все они подчеркнули важность мероприятия и дальнейшего развития Проекта «Юность в огне».

— Такие мероприятия — это пощечина спящему. Мы должны перестать жить в двух мирах. Мы сегодня — это тыл нашей страны. Но многие из нас не воспринимают это, живут в концепции «Это происходит не со мной». Этого быть не должно. Такие мероприятия, как сегодня, такие картины — образы того, что происходит с нашими людьми, — подчеркнул Заместитель Председателя Правительства Новосибирской области Андрей Клюзов.

Организаторами Проекта являются Правительство Новосибирской области, Правительство Донецкой народной республики, Новосибирская региональная общественная организация Российского Союза Молодежи и муниципальное казенное учреждение Новосибирской области «Центр патриотического воспитания»