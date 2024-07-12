В Новосибирске создается структура по проектированию и строительству метро

В структуре департамента транспорта мэрии Новосибирска создается новая структура: организация-заказчик по проектированию и строительству объектов Новосибирского метрополитена. Об этом сообщил заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Михаил Никулин.

— Первая задача, которой она займется — это корректировка существующей проектно-сметной документации на продление Дзержинской линии метро до станции Гусинобродская, Молодежная и строительство второго электродепо Волочааевское, — заявил Никулин.

Он подчеркнул, что средства из бюджета области и города на эти проектные работы выделены — 600 млн рублей в течение трех лет.

— Будем надеяться, что наконец-то развитие новосибирского метрополитена сдвинется с мертвой точки. Есть на это позитивные надежды, — резюмировал Никулин.

Напомним, вчера мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале сообщил, что город начинает обновление метрополитена.

— Субсидию в 2,2 млрд рублей город получит на покупку шести пятивагонных составов, — подчеркнул Кудрявцев. — Новые вагоны поступят в город в 2026 году.

По его словам, депутаты регионального парламента согласовали выделение этих средств Новосибирску в июльских поправках бюджета.

Стоит отметить, что в мае на встрече с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко губернатор Новосибирской области обсуждали возможность привлечения в Новосибирск проектировщиков и метростроителей из Минска.

— Многие годы в Новосибирске метрополитен не строился, не развивался, собственные проектные компетенции были утрачены, и для выполнения этой задачи мы вынуждены ориентироваться на возможности специалистов за пределами региона и серьезно присматриваемся к проектировщикам и метростроителям Минска, — отмечал Травников в интервью информационному агентству и радио Sputnik Беларусь.

Он пояснял, что из областного бюджета Новосибирску в 2023 году было выделено более 1 миллиарда рублей на проектирование дальнейшего развития метрополитена, продление линии, а также строительство новых станций и депо.

Ранее редакция сообщала о том, что город может купить в 2024 году один пятивагонный состав метро. В целом, стоимость замена составов метрополитена в 2023 году оценивалась в 26 млрд рублей.