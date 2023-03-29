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Желающих провести капремонт фасада бассейна «Нептун» не нашлось

  • 29/03/2023, 13:58
Автор:
капремонт фасада бассейна «Нептун»
На аукцион не подано ни одной заявки.

Аукцион на выполнение капитального ремонта фасада бассейна «Нептун» признан   несостоявшимся. На него не было подано ни одной заявки. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Напомним, ремонт фасада бассейна «Нептун» («Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта»), расположенного на ул. Богдана Хмельницкого, 25, должен был начаться в мае текущего года. Подрядчик должен был выполнить устройство гидроизоляции и утепления фундаментных конструкций, ремонт ж/б элементов каркаса, чердачных стен и цоколя, смонтировать внутренние и наружные витражи и выполнить их остекление, выполнить устройство системы вентиляции. Кроме того, заменить светопрозрачные конструкции на фасаде.

Начальная цена контракта составляла 122,7 млн рублей.

Здание бассейна «Нептун» введено в эксплуатацию в 1969 году. С 2015 года он перешёл в государственную собственность Новосибирской области. На базе объекта создано государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки по плаванию», с последующим переименованием в государственное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта». На сегодняшний день «Нептун» — единственный действующий бассейн в Новосибирске с дорожками длиной 50 метров.

 

Ранее редакция сообщала, что проект бассейна на Охотской скорректировали.

Фото с сайта Спортивной школы олимпийского резерва водных видов спорта

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Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость Спорт

Регионы: Новосибирск

Теги : школа олимпийского резерва капитальный ремонт Бассейн в Новосибирске


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