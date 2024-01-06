Стал известен график работы храмов на Рождество-2024 в Новосибирске

Новосибирские храмы опубликовали график рождественских богослужений. В Сочельник и в день Рождества в городских храмах пройдут праздничные богослужения.

6 января в соборе Александра Невского в 8:00 прошла исповедь, а в 9:00 – Божественная литургия. В 16:00 будет дан старт всенощному бдению. В полночь пройдет Божественная литургия. 7 января в 8:00 будет исповедь, а в 9:00 – литургия. С 5 часов дня начинаются вечерние богослужения.

В Троице-Владимировском соборе 6 января в 17 и в 22:00 начнутся всенощные бдения. А в 9 часов утра 7 января начнется литургия, в 17:00 – вечернее богослужение.

Вознесенский кафедральный собор устроит всенощное бдение и исповедь в 17:00. В полночь – литургия. На рождественское утро запланирована исповедь и литургия. Праздничный молебен будет в 13:00. С 17:00 начнутся всенощное бдение и исповедь.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская филармония получит скрипки от монастыря ЛНР.