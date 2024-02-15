Эдуарда Кожемякина выдвинули на конкурс по выборам мэра Новосибирска

От партии «Пенсионеры России» кандидатом в мэры Новосибирска выдвинулся Эдуард Кожемякин. Решение было принято на заседании партии. Ранее Кожемякин выдвигался на выборы в горсовет, Заксобрание области и на пост губернатора.
Руководитель фракции партии в Заксобрании Новосибирской области Александр Аверкин предложил избирателям вносить свои предложения в программу будущего мэра.
Документы начнут принимать 1 марта, а 4 апреля выберут нового мэра.
Стоит отметить, что о планах пойти на конкурс уже заявила Светлана Каверзина, депутат Совета депутатов.
— Я готова выдвинуть свою кандидатуру для того, чтобы посмотреть – где у нас слабые места. Я уже примерно представляю, где они, —рассказала она в ходе сессии горсовета.
Напомним, что Эдуард Кожемякин — экс-руководитель сети магазинов «Крепость», экс-депутат горсовета Новосибирска, ныне председатель правления регионального отделения партии пенсионеров в Новосибирской области. Ранее он объявлял голодовку с требованием о повышении пенсий, детских пособий и минимального размера оплаты труда.
Ранее редакция сообщала о том, что первый кандидат готов выдвинуться на пост мэра в Новосибирске.
Фото со страницы партии Пенсионеры России в Вконтакте
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