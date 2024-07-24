Москвичи интересуются новостройками Новосибирской области

Новостройками в Новосибирской области чаще всего интересуются покупатели из Алтайского края (на их долю приходится 4,5% всех просмотров), Москвы и Подмосковья (4,4%), Кемеровской области (2,8%), Омской области и Якутии (по 1,3%), сообщили эксперты сервиса «Яндекс Недвижимость». Однако, основную долю спроса, по-прежнему, составляют местные жители — (78,7% от общего спроса).

В свою очередь новосибирцы изучают рынок недвижимости Омской области. Они составляют более 40% от общего спроса. На втором месте Красноярский край — 25,2% запросов. Замыкает тройку Воронежская область. На нее приходится 17% запросов. Далее идут Краснодарский край и Ленинградская область (11,7% и 11,1% запросов соответственно).

— Инфраструктурное и строительное развитие крупных городов уже несколько лет усиливает тренд на региональную мобильность россиян. Все чаще крупные компании открывают офисы и филиалы не в столицах, работодатели допускают удаленный формат работы, что также влияет на интерес людей к переезду в новые локации, — говорит коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров.

По данным Новосибирскстата, Новосибирская область продолжает удерживать лидирующие позиции по строительству жилья в Сибирском федеральном округе. За первое полугодие 2024 года на ее долю пришлось 26,7% всего введенного на территории округа жилья.

По данным ведомства, за шесть месяцев в Новосибирской области введено 1323,6 тыс. кв. м общей площади жилых помещений (732,5 тыс кв метров приходится на многоквартирные дома и 591,1 тыс кв метров — ИЖС). При этом, снижение по МКД составило почти 38%, ввод ИЖС снизился на 27,5% по сравнению с прошлым годом.

Независимый аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев констатирует, что в регионе сокращается объем новых объектов. По данным ЕРЗ, за 1 полугодие 2024 года на рынок Новосибирской области было выведено 17 702 квартиры, суммарной площадью 872 684 квадратных метров, показатели за 1 полугодие 2023 года 22 745 квартир площадью 1 061 957 квадратов. Снижение по числу квартир составило 22%, по суммарной площади 18%.

— Сейчас застройщики вряд ли станут сожалеть, что не начали много новых проектов, особенно после отмены льготной ипотеки при существующей ключевой ставке ЦБ РФ, — уверен эксперт.

Ранее редакция сообщала, что квадратный метр жилья в Новосибирске подорожал за год почти на 15 процентов. Большинство лотов на первичном рынке Новосибирска — компактные квартиры.