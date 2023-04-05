На левом берегу на мостах этим летом ожидаются большие пробки

— Особенностью ремонтного дорожного сезона 2023 года является тот факт, что после долгого перерыва мы приступаем к капитальному ремонту мостовых переходов. Всего на эти цели по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделены 1,5 млрд рублей (Из 2,5 млрд, запланированных на 2023 год. — Ред.), — сообщил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Из этой суммы 700 млн рублей направят на второй этап ремонта Октябрьского моста. Локоть предупредил, что мост не будет перекрываться, но на местах проведения работ сузят проезжую часть.

670 млн пойдут на ремонт пяти мостовых переходов; на мост через реку Иня по Бердскому шоссе направят 120 млн рублей, на ремонт путепровода через улицу Фабричную — продолжение дамбы Димитровского моста — 90 млн рублей.

На трех мостовых переходах левого берега в этом сезоне летом также ожидаются большие пробки.

Ремонт начнется на путепроводе через железнодорожные пути на ТЭЦ-3 (путепровод также является продолжением дамбы Димитровского моста) — 139 млн рублей. Напомним, проектно-сметную документацию по капремонту самого Димитровского моста только планируют подготовить. Работы на этом объекте добавят заторов к уже имеющимся пробкам в районе площади Труда, где идет строительство четвертого моста и переходов к нему.

Лето в пробках также проведут те жители Затулинского, Северо-Чемского, Южно-Чемского жилмассивов, а также Краснообска и ОбьГЭСа, которые работают в деловой части Новосибирска. Ремонт начнется сразу на двух мостовых переходах, соединяющих спальные районы с городом.

На ремонт Винаповского моста будут направлены 189 млн рублей. На ремонт моста через реку Тула по улице Сибиряков-Гвардейцев — 129 млн рублей. Напомним, летом через эти дороги проходит «вылетной» поток машин, которые выезжают из города на дачи, на море и т.д.

Работы по всем объектам (кроме Октябрьского моста) должны быть завершены в текущем году, пояснили в мэрии. Оставшийся 1 млрд из выделенных 2,5 млрд рублей в рамках нацпроекта БКД будет направлен на ремонт ещё 17 дорожных объектов общей протяженностью 32,5 км.

— В настоящее время заключены все контракты с подрядными организациями для выполнения работ в рамках БКАД. Финансирование этой программы осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, поэтому мы делаем все, чтобы вовремя отыграть конкурсные процедуры, — напомнил Анатолий Локоть. — С наступлением теплых температур будем стараться максимально эффективно использовать этот период.

После перехода от отрицательных температур город также планирует приступить к уборке дорог и улиц от пыли и реагентов, начать влажную уборку дорожного покрытия. Пока работы ведутся вручную и механизированным способом.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о причинах образования километровых пробок в Новосибирске.