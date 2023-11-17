Мосты оборудуют системами транспортной безопасности в Новосибирске

Мосты, путепроводы и туннели Новосибирска оборудуют системами транспортной безопасности. Такая инициатива проводится с 2020 года. Об этом сообщает ТУАД по Новосибирской области.

Все будет оборудовано порядка 21 объекта.

— Комплекс мероприятий включает размещение систем видеонаблюдения и охранного освещения, звукового оповещения и контроля доступа, — говорится в сообщении.

В 2022 году подобные работы выполнили на Бугринском мосту и на двух путепроводах.

На данный момент проводятся торги для заключения договора на еще двух объектах.

— В рамках предстоящего контракта предусмотрено проведение полного объема работ по обеспечению транспортной безопасности на объектах I категории, — отметили в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что китайцы быстро бы построили четвертый мост.