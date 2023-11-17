За фельдшера, которого опозорили в соцсетях, заступились жители Новосибирска

Неприятная история началась с поста в группе АСТ-54 в ВКонтакте. Там женщина возмущенно рассказала ситуацию с приехавшим на вызов фельдшером.

— Вызвала скорую сегодня дочери в 18:03 — мало того, что фельдшеры приехали в 22:10, так ещё и от состояния врача остался только шок и ужас, — написала сибирячка.

Для подтверждения своих слов женщина прикрепила к посту видео, которое скрыто снимала на телефон во время беседы с медиком.

На кадрах можно рассмотреть мужчину в белом халате, который подробно и терпеливо рассказывает пациентке о лечении, сдаче анализов и дает консультацию. Фельдшер активно жестикулирует, запрокидывая голову. Мать пациентки во время разговора врача с дочерью постоянно перебивает и переспрашивает. Дочь же, напротив, пытается спокойно выслушать рекомендации и остановить маму.

В опубликованном посте сибирячка поинтересовалась, как можно наказать доктора. Но большинство читателей не поддержали женщину, а наоборот заступились за медика в комментариях.

— А, что не так? Налицо усталость, никто же не спросил сколько человек провел на ногах, может, вторые сутки пашет. Ну, машет руками, манера общения такая. Всё объяснил, по полочкам разложил. — Это ваша съемка не должна остаться безнаказанной, а не поведение врача. Бедный человек, непонятно сколько суток без сна.

Свой комментарий оставила и станция скорой медицинской помощи. Она назвала оскорбительным такого рода видео и заявления. Так как именно этот человек трудится уже более 10 лет и в этом году стал лучшим фельдшером в Новосибирской области.

— Его коллеги требуют у АСТ-54 и автора видео принести извинения, — говорится в сообщении.

Сам фельдшер очень удивился такой неожиданной популярности в соцсетях. Александр уже 14 лет работает на подстанции скорой помощи, но такое с ним произошло впервые.

— Об этом видео я узнал в 5 часов утра. Я был на смене, позвонила жена: она была в шоке. Да и я был крайне удивлен, — рассказал Александр журналистам КП-Новосибирск.

По его словам, прием пациентки прошел хорошо и ничто не предвещало скандала. По поводу видео он пояснил, что съемка велась уже под конец общения, а сам процесс обследования занял примерно полчаса.

— Была безумная усталость. За сутки у меня было 25 вызовов: инсульты, инфаркты, уличные травмы. Из-за этого мои жестикуляция и интонации могли показаться чересчур странными, — поделился он.

К автору самого видео медик не испытывает негатива.

— Ситуации бывают разные. Люди болеют и злятся, ищут, куда выплеснуть свои чувства. Мне не так обидно, как моим родственникам, — заключил Александр.

Сотрудники паблика АСТ-54 уже принесли свои извинения фельдшеру.

Ранее редакция сообщала о том, что от ненужных визитов к врачам хотят оградить новосибирцев.