За сколько дней китайцы бы построили четвертый мост ― посчитали в Новосибирске

В Китайской народной республике более 900 тысяч автомобильных мостов, более 2,5 тысяч крупных многокилометровых мостовых переходов. В ноябре 2015 года всего за 43 часа были проведены демонтаж пекинского моста Сань Юань и строительство на его месте нового. В октябре 2018-го был завершён мост Гонконг — Чжухай — Макао, который британский «Гардиан» назвал «Седьмым чудом света современности». Это один из самых технически сложных проектов в истории китайской инженерии, так как часть моста проходит в подводном тоннеле. Общая длина этого объекта 55 км, из них 38 км приходится на мостовую часть. В ходе строительства было получено 454 патента на оригинальные инженерные решения. Мост способен выдерживать землетрясения с магнитудой 8 и тайфуны со скоростью 340 километров в час, а минимальный срок службы моста составляет 120 лет.

Издание Atas.info отмечает, что многие мосты в КНР имеют приставку «самый». Мост Бэйпаньцзян, находящийся в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая носит титул самого высокого в мире. Он расположен на высоте около 570 метров, его длина 1 341 метр. Строительство моста началось в 2013 году и заняло три года. А автомобильно-железнодорожный мост через пролив Пингтань в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая — самая длинная мостовая переправа такого типа. Его длина 16,3 км. Строительство велось 6 лет.

Успех кроется в госполитике. Активные инвестиции в строительство мостов проходят в рамках национальной стратегии развития, направленной на улучшение связей между разными регионами огромной страны. Государство вкладывает в это не только собственные деньги, но и активно привлекает частных инвесторов, как внутренних, так и иностранных. Также успех КНР обусловлен уникальными машинами, которые значительно ускоряют строительные работы.

В Новосибирске тоже ведется строительство моста через реку Обь, он соединит Южную площадь на правом берегу с площадью Труда на левом. Его протяженность 1,5 км. Проект предполагает строительство транспортных развязок, причем только на левом берегу предполагается 25 съездов и 7 эстакад. Концессионное соглашение о строительстве четвёртого моста было заключено с ООО «Сибирская концессионная компания» (входит в Группу «ВИС»— Ред.) в 2017 году. Завершить работы планировалось до конца 2022 года. Однако, сроки неоднократно сдвигались. Сейчас активные работы на объекте приостановлены.

Ранее редакция сообщала, что Минтранс прокомментировал информацию о финансировании четвертого моста.