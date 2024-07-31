Водителя Mercedes, насмерть сбившего женщину на Большевистской, задержали полицейские

Объявленный в розыск водитель, сбивший женщину-пешехода, установлен и задержан. С ним сейчас работают следователи и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Автомобиль, на котором было совершено ДТП, силовики нашли в гаражном комплексе Железнодорожного района. Виновник аварии успел снять тонировку, прикрепить номера, но не смог оперативно скрыть следы преступления на кузове. Транспортное средство будет направлено на экспертизу.

― Задержанным оказался 24-летний житель города Новосибирска, ― добавили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее редакция писала, что в Новосибирске автомобиль насмерть сбил женщину-пешехода и уехал с места ДТП. Дорожный инцидент произошел в Октябрьском районе города в ночь на 31 июля.