Мотоциклист погиб в ДТП под Новосибирском

Мотоциклист погиб после столкновения с автомобилем на дороге К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар». Ему было 24 года, сообщили в Госавтоинспекции региона. Авария произошла вечером 15 июня.
— 24-летний водитель мотоцикла Yamaha двигался по трассе со стороны Новосибирска, и на 54 километре дороги, по предварительным данным, совершил столкновение с попутным автомобилем Lexus — он поворачивал налево, — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что мотоциклист водительского удостоверения не имеет.
Молодой человек получил тяжелые травмы. Он был доставлен в больницу, но позже скончался.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее редакция рассказывала, что девушка погибла в ДТП с Камазом на трассе под Новосибирском. ДТП произошло на территории Искитимского района.
Источник фото: Госавтоинспеция Новосибирской области, автор- пресс-служба
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