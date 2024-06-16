Пассажирка лодки утонула после столкновения с баржей в Новосибирске

Моторная лодка столкнулась с баржей на Оби в Новосибирске. В результате ЧП погибла 58-летняя пассажирка маломерного судка, пятилетняя девочка доставлена в больницу. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по СФО. Жизнь ребенка вне опасности, но девочка остается под наблюдением медперсонала.

— В настоящее время проверяется информация об отказе двигателя моторной лодки, в результате чего в районе Димитровского моста маломерное судно потеряло управление и течением его затянуло под баржу, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что мужчина, который управлял лодкой, получил травмы мягких тканей головы. Ему 58 лет. У него имеется удостоверение на право управления маломерным судном.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее редакция сообщала, что подросток утонул во время купания в реке под Новосибирском. Трагедия произошла в селе Петропавловка Краснозерского района вечером 9 июня.