Пассажирка лодки утонула после столкновения с баржей в Новосибирске

Моторная лодка столкнулась с баржей на Оби в Новосибирске. В результате ЧП погибла 58-летняя пассажирка маломерного судка, пятилетняя девочка доставлена в больницу. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по СФО. Жизнь ребенка вне опасности, но девочка остается под наблюдением медперсонала.
— В настоящее время проверяется информация об отказе двигателя моторной лодки, в результате чего в районе Димитровского моста маломерное судно потеряло управление и течением его затянуло под баржу, — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что мужчина, который управлял лодкой, получил травмы мягких тканей головы. Ему 58 лет. У него имеется удостоверение на право управления маломерным судном.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее редакция сообщала, что подросток утонул во время купания в реке под Новосибирском. Трагедия произошла в селе Петропавловка Краснозерского района вечером 9 июня.
Фото из телеграм-канала «Транспортная полиция Сибири», автор- пресс-служба
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru