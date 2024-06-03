Сквер имени Артемьева в Новосибирске: крылья плюс музыка

Примечательно, что он будет иметь сразу две образных идеи: музыкальную (в честь композитора, чье имя ему досталось) и авиационную. Причем авиационный форм-фактор будет связан и с историей района, и с личностью Артемьева. Пожалуй, это самая насыщенная архитектурная метафора в сегодняшнем Новосибирске.

В районе аэропорта Северный, переживающем комплексное обновление, вступил в проектную фазу перезапуск его зеленого ядра — сквера Авиаторов. Под этим именем сквер создавался в середине 1930-х и существовал в пору функционирования аэропорта. А в быт реконструируемого района сквер войдет под новым именем и с очень насыщенным образным решением.

Новое имя сквера, данное ему в честь Эдуарда Артемьева, знаменитого уроженца Новосибирска, самого кинематографичного советского композитора, побуждает отразить в ландшафтном дизайне музыкальные мотивы, но проектировщики намерены тонко увязать их и с духом места — с историей этого района, известного с 30-х годов как Городок авиаторов.

Связка эта нашлась в музыкальном наследии самого Эдуарда Артемьева — в виде песни «Дельтаплан».

До того как стать «взлетной полосой» для славы Валерия Леонтьева, эта композиция прозвучала в фильме Никиты Михалкова «Родня» — для которого, собственно, и была написана. Совмещение музыкальной и авиационной тематики в роли форм-фактора — случай редкий, но для этого особенного места совершенно органичный.

Еще одним творческим мотиватором стало соседство со сквером Артемьева масштабного жилого комплекса «Авиатор», возводимого группой компаний «Брусника».

Этот жилой комплекс тоже имеет свой концепт озеленения, а поскольку он находится на единых визуальных осях со сквером, в готовом виде это будет весьма эффектным синтезом парковой и жилой архитектуры: проектировщики намерены добиться «бесшовной» гармонии сквера Артемьева и зеленых зон нового жилого комплекса.

Реконструкция сквера задумана как проект с плотным научно-экологическим базисом. Проектной работе предшествовал комплексный дендрологический анализ территории.

Сейчас сквер заросший и практически непроходимый — его дендрологическое богатство можно оценить, только глядя с периметра.

— А оно весьма впечатляет, — отмечает инженер садово-паркового дизайна и ландшафтного строительства Юлия Надеева. — Это небольшая по площади, но удивительно насыщенная, разнообразная экосистема. Часть деревьев — первооснова сквера, заложенная еще в 1930-х, в пору формирования этого района: аэропорта и городка авиаторов рядом с ним. Березы, липы, яблони, лиственницы, клен гиннала.

По мнению Юлии Надеевой, строители Городка авиаторов создали в 30-х очень добротную первооснову, хороший породный ряд деревьев. У большинства из них хорошая силуэтно-пластическая выразительность — много лиственной массы, объемные кроны.

— Исключение — долговязые и шаткие тополя, — уточняет Юлия Надеева. — Впрочем, в советской концепции городского озеленения тополь заслуженно любили за экофункциональность: он стоек к сити-стрессу (в отличие, к примеру, от елей), хорошо очищает воздух, имеет большую листовую пластину, быстро растет.

Но тополь и быстро израстается. Зато у яблонь и лип эстетический потенциал долгосрочный. Кроме того, в поросли дендрологический анализ выявил молодые дубки и ясени. А в травянистом слое есть ландыши — редкий ныне, краснокнижный цветок. В сквере живет большая популяция дроздов. Гнезда их будут бережно сохранятся на деревьях, а масштабные работы пройдут в период, когда дрозды улетят на зимовку.

Некоторые деревья, такие как американский клен (он же клен ясенелистный) в сквере выросли самосевом, не входя ни в какой план озеленения.

При санации сквера американский клен, как и тополь, так сказать, «попросят со сцены». Дело отнюдь не в имени, геополитика тут вообще ни при чем. Причина — в экспансионистской натуре этого дерева: семена-вертолетики, залетев на крыльях ветра в любую лесопосадку, стремительно дают поросль, которая «прогибает» под себя всю экосистему.

— Для ясенелистного клена очень характерна такая «хищная» самостоятельность, — поясняет Юлия Надеева. — И своей нынешней непролазностью сквер в значительной мере обязан именно этому агрессивному дереву. Потому американскими кленами при перезапуске сквера решено пожертвовать. Это даст шансы на здоровое развитие более ценным, эндемичным породам, органичным для наших широт. К слову, дендрофонд Западной Сибири в должной мере ярок и богат, чтобы использовать его для эффектного ландшафтного творчества. У эндемичных пород существенно выше процент выживаемости, нежели у привозных. К тому же привозные породы нужно отбирать с учетом нашего климатического и биологического контекста.

Объем санации огромен, но столь же велик и градостроительный потенциал места. Поскольку замена деградировавшей и паразитической растительности будет выполнятся с использованием крупномерных деревьев, сквер фактически избежит фазы под условным девизом «я пока только расту, потому готов на одну треть». Перед горожанами он предстанет как полновесная рекреационная зона. Посадки-крупномеры для первой очереди уже приехали: яблони, сосны, липы. На время взросления стволы деревьев-новоселов будут защищены тростниковой оплеткой, которая к тому же и смотрится весьма стильно — не просто как утилитарный чехол, а как элемент дизайна.

Сквер имени Артемьева получит деликатную визуальную «рифму» с озеленением ЖК «Авиатор» — и с тем, что расположится на стилобате, во дворах, и с тем, что вдоль фасадов, по периметру комплекса.

— Это будет обширное пространство с интересным композиционным градиентом, — резюмирует Юлия Надеева. — Сейчас замысел в фазе пре-концепта, предпроектного анализа. Поскольку сквер — муниципальная собственность, проект будет проходить муниципальное согласование. И сразу после этого начнется работа над детализацией идеи.

Ранее редакция писала о том, что проект сквера будет разрабатывать архитектурное бюро ООО «Лэндмарк». В этом году бюро будет делать анализ территории, разрабатывать дизайн-проект и проводить общественные обсуждения с разработкой документации. Компания «Брусника» с департаментом культуры Новосибирска подписали соглашение о создании проекта благоустройства сквера.