Мэрия проверила блошиный рынок на левом берегу Новосибирска

На блошиный рынок на улице Ватутина нагрянули проверяющие. Чиновники стараются внимательно следить за правилами торговли. По итогам мероприятия были составлены два протокола с изъятием товаров.

Нелегалы каждый раз стараются нарушать закон и игнорируют предупреждения. На сегодняшний день на этом рынке согласовано только две официальные ярмарки. По факту

― торговцев куда больше. Некоторые из них успевают разбежаться перед проверкой, но всегда находятся такие, которым удается выписать протокол.

Штраф за первое нарушение составляет от 1,5 до 3 тысяч рублей, за повторное — от 4 до 5 тысяч рублей.

— В этом году на данной территории было произведено четыре изъятия товаров, бывших в употреблении, — отметила Евгения Чеславлева, начальник отдела торговли и услуг управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска.

Также она отмечает, что уменьшилось количество жалоб от жителей города по поводу данной территории по сравнению с 2020-2021 годами.

— Но участок по-прежнему находится в зоне внимания мэрии и администрации района, — подчеркнул руководитель отдела.

Ранее редакция сообщала о том, что Малыгинский рынок проверили сотрудники Роспотребнадзора Новосибирской области.