«Можно докупить»: В Госдуме объяснили, что делать, если не хватает стажа для пенсии

Граждане, у которых трудовой стаж и недостаток пенсионных баллов не позволяют выйти на пенсию, могут восполнить этот недочет, уверена депутат Госдумы Светлана Бессараб, пишет «Газета.ру».

Физлица, по словам парламентария, вправе приобрести до половины нужного стажа работы для получения права на пенсию.

Таким образом, в минувшем году можно было приобрести не более 8,12 пенсионных баллов за 340 тыс. руб. Светлана Бессараб подчеркнула, что, так как сумма немаленькая, то, к примеру, дети могли сделать это за своих родителей. Такого рода поддержка — есть гарантия, что пенсионеры подпадут под критерии пенсионного возраста, даже если им не будет доставать нужного количества баллов.

Напомним, что в текущем году право на пенсию получат женщины в возрасте 58 лет, а мужчины — 63 лет. Для получения страховой пенсии им необходим стаж работы не менее 15 лет и не менее 28,2 пенсионных баллов.

Ранее редакция сообщала, что депутаты фракции ЛДПР предложили платить пенсию в два прожиточных минимума.