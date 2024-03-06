Трое детей пострадали в аварии с участием двух иномарок в Новосибирске

В аварии в Калининском районе Новосибирска пострадали трое детей-пассажиров минивэна. ДТП произошло 5 марта в 22:30.
По информации ГИБДД, 41-летний мужчина за рулем автомобиля Honda Stepwgn вместе с тремя маленькими пассажирами ехал по улице Объединения. Напротив дома №28 на регулируемом перекрестке он врезался во встречный Hyundai Solaris.
— Помощь медиков понадобилась 11-летним мальчикам и 3-летней девочке, которая была пристегнута детском автокресле в японском минивэне, — рассказали в городской Госавтоинспекции.
По факту аварии проводится административное расследование.
Ранее редакция сообщала о том, что в Первомайском районе Новосибирска 10-летний мальчик попал под колеса пассажирской маршрутки, когда перебегал дорогу.
Фото: Госавтоинспекция Новосибирска
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