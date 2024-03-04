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В Госдуме предложили платить пенсию в два прожиточных минимума

  • 04/03/2024, 09:52
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В Госдуме предложили платить пенсию в два прожиточных минимума
При условии, что страховой стаж составляет не менее 30 лет.

Депутаты фракции ЛДПР во главе с председателем Леонидом Слуцким подготовила законопроект, согласно которому к пенсии добавляются выплаты в два прожиточных минимума за страховой стаж от 30 лет, передает агентство ТАСС.

В соответствии с документом, граждане, имеющие менее 30 лет страхового стажа, вправе обеспечить себе достойную жизнь. Поэтому законопроект предлагает ввести механизм соцдоплаты к страховой пенсии по старости – «предоставление пенсионеру со стажем не менее 30 лет денежной суммы к страховой пенсии по старости до двукратной величины прожиточного минимума за счет средств федерального бюджета».

Авторы инициативы считают, что гарантия повышенной пенсии сделает жизнь пенсионеров комфортнее.

Проектом закона депутаты предлагают приказом Минтруда и соцзащиты РФ установить правила осуществления соцдоплаты к страховой пенсии по старости, а также порядок пересмотра ее размера и индексации.

Парламентарии подчеркивают, что для российских пенсионеров величина прожиточного минимума на текущий год установлена в размере 13 290 рублей. Так, в случае принятия закона, в 2024 году двукратная величина могла бы составить более 26 тыс. рублей.

Ранее редакция сообщала, кому повысят пенсии с 1 апреля.

Фото: ru.freepik.com — shurkin_son 

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : пенсионные выплаты пенсионер законопроект


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