МТС и центр «Тут поймут» запустили бесплатную горячую линию для подростков Новосибирской области

Связаться с психологом по телефону «горячей линии» +7 (800) 250-04-07 круглосуточно могут подростки и молодые люди от 12 до 23 лет с любым вопросом или за помощью: трудности социальной адаптации, непонимание или конфликт в семье, чувство одиночества и другими проблемами.

Сейчас на звонки в формате 24/7 отвечают от трех до четырех операторов – это психологи и опытные социальные педагоги центра помощи подросткам, которые уже не первый год работают с детьми. Горячая линия в центре «Тут поймут» работает в тестовом режиме уже месяц.

Все звонки на горячую линию «Тут поймут» с новосибирских городских телефонов бесплатны.