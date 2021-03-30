«Рекрутинг сегодня – это продажа вакансий в условиях дикой конкуренции»

Тема рекрутинга актуальна в Новосибирске всегда, а в 2021 году её актуальность повысилась в разы из-за пандемии. Спикеры и эксперты клуба – руководители из различных секторов экономики, с многолетним опытом ведения бизнеса, рассказали о своих подходах к рекрутингу и поделились методами и способами эффективного поиска и отбора персонала.

Спикер Куликова Наталья (региональный руководитель по управлению персоналом и корпоративной культуре. розничная сеть ИКЕА Россия) рассказала, на какие процессы при рекрутинге надо обращать особое внимание. Затронула темы портрета кандидата, скорости работы с откликами на разные вакансии. Особое внимание Наталья обратила на сорсинг кандидатов и затем на удержание тех сотрудников, которых уже приняли в компанию. «Рекрутинг – дорогой процесс, и надо ценить тех, кого вы уже наняли».

Спикеры из Москвы и Санкт – Петербурга — Дружинина Мария (руководитель группы продаж «Авито Работа») и Губанов Роман (руководитель отдела продаж «Авито Работа») подробно рассказали директорам о новом ресурсе поиска и отбора линейного и средне линейного персонала – Авито Работа. Мария предоставила цифры и статистику по «рекрутинговой воронке» кандидатов, по особенностям отклика кандидатов; познакомила директоров с методиками анализа эффективности рекрутинга. Роман рассказал о всех преимуществах и удобствах для работодателей платформы Авито Работа, о перспективах портала в СФО. Слушатели задавали много вопросов, а действующие директора по персоналу неожиданно для всех поделились своим положительным опытом закрытия вакансий с Авито Работа.

Эксперт Ильина Наталья (создатель и совладелец ресторана «Библиотека», ресторанный консультант) рассказала свой кейс по рекрутингу управляющего ресторана, высказала мнение о том, что «на практике теория поколений не работает», а интуиция собственника иногда подводит. И дело не в поколении, а в четкой, понятной и структурной системе поиска и отбора необходимых компании кадров.

Эксперт Баруткин Павел (директор по развитию бизнеса в СФО, компания «Softline») поделился личным опытом рекрутинга в компанию, методами привлечения кандидатов и современными площадками поиска сотрудников. Отметил, что срок рекрутинга у них составляет 1-3 месяца, а среднюю эффективность сотрудника точно возможно определить лишь через 1 год, а максимальную отдачу от человека ждут только через 3 года. Все это накладывает большую ответственность на поиск, отбор и удержание кандидатов.

Спикер Галимов Артём (эксперт КГ «Управленческая практика», директор по персоналу и организационному развитию ГК «Теплострой», консультант по управлению персоналом, карьерный коуч) начал свой доклад с актуальных трендов в области рекрутинга сегодня. «Кадровый рынок – это рынок кандидатов. Работодатель продает свои вакансии кандидатам. Это первый и главный тренд!» Следующие тренды такие:

повышение спроса на высококвалифицированный персонал, на узких экспертов в своей области, на производственный и вспомогательный персонал, IT – специалистов, специалистов по продажам

увеличение цифровизации в рекрутинге;

уход от формализации;

конкуренция за «редких» кандидатов;

маркетинг в рекрутинге повсеместно.

Участники и эксперты согласились, что рекрутинг на сегодняшний день — процесс дорогой, сложный. Он требует системного подхода, квалифицированных рекрутеров и специалистов по персоналу. К тому же, рекрутинг сегодня – это быстрый отклик на резюме, оперативное изменение вакансий и гибкие подходы к найму. В рекрутинге 2021 цифровизация и автоматизация важны, но нельзя сбрасывать со счетов такие методы поиска специалистов как «сарафанное радио», акции «приведи друга», и, конечно же, внутренний рекрутинг и кадровый резерв.

По окончании заседания эксперты и спикеры поощрили участника за самый интересный вопрос, вручив книжный подарок. А также остальные участники заседания поучаствовали в традиционном розыгрыше от партнеров Клуба Директоров, получили призы и подарки.

Спасибо спикерам и экспертам, участникам и партнерам Клуба Директоров!

Следующее заседание клуба 29 апреля 2021 года.

Тема: «Реклама и PR. Что помогает продавать?»