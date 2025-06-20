МТС и правительство НСО подписали соглашение о развитии цифровой инфраструктуры

Цифровая экосистема МТС и правительство Новосибирской области заключили соглашение о партнерстве, нацеленное на цифровую трансформацию экономики и социальной сферы региона. Подписание состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Цель соглашения – развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры, включая модернизацию сетей фиксированной связи в многоквартирных домах для расширения доступа к услугам связи на территории Новосибирской области. К 2025 году планируется завершить перевод всех диапазонов 3G на современный стандарт LTE, большая часть этой работы уже выполнена. Соглашение также предусматривает развитие связи в населенных пунктах области путем точечной модернизации телекоммуникационного оборудования. Обновления коснутся автомобильных трасс, небольших деревень и поселков, включая Линево, расположенный на трассе Р-256 «Чуйский тракт».

К 2027 году компания планирует полностью обновить транспортную инфраструктуру региона, используя, в том числе, отечественное оборудование.

Также запланирована реализация технологических проектов с использованием инновационных ИТ и телеком-решений, включая «интернет вещей» для сбора и анализа данных с приборов учета воды и электроэнергии, контроля аварийности систем водоснабжения и оптимизации энергетических расходов. Цифровая трансформация городского хозяйства будет обеспечена сервисами для определения мест строительства, анализа миграционных потоков, исследования посещаемости объектов и развития туризма.

Генеральный директор МТС Инесса Галактионова отметила, что компания направит около 770 млн рублей на обновление транспортной сети связи в регионе до 2027 года, чтобы обеспечить организации и население передовыми технологиями и качественной связью.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил благодарность за участие в проекте устранения цифрового неравенства и готовность обсуждать новые идеи и предложения, особенно в отношении населенных пунктов с небольшим количеством жителей.