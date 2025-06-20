Дело замглавы ТУАД Константина Громенко передали в суд Новосибирска

В Центральный районный суд Новосибирска поступило дело замначальника ГКУ «Территориальное управление автомобильных дорог» Новосибирской области Константина Громенко.

По версии следствия, с 2018 по 2024 годы, Громенко получил от подконтрольных ему руководителей юридических лиц в качестве взятки деньги и имущество на общую сумму 197 млн рублей. Средства предназначались за содействие при заключении контрактов группе коммерческих организации, а также беспрепятственный прием выполненных работ независимо от выявленных нарушений, уточнили в областной прокуратуре.

По ходатайству следователя, имущество Константина Громенко арестовано.

Напомним, уголовное дело в отношении Константина Громенко было возбуждено в июне по материалам УФСБ и следственного комитета.

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Новосибирской области Алексей Тивяков ране сообщал на пресс-конференции, что полученная Громенко взятка — крупнейшая в Новосибирске. Тивяков пояснял, что часть этой суммы была передана в виде дорогостоящего автомобиля премиум-класса, часть в виде дивидендов.

— Дочь Громенко была номинально оформлена в качестве акционера одной из организаций и получала дивиденды. Они являлись закамуфлированной формой взятки, — рассказывал Тивяков.

Он также отмечал, что Константин Громенко получал взятки за покровительство организации, с которой ТУАД заключал многомиллионные контракты в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За дачу взяток заму главы ТУАД также были задержаны руководители компаний. Одного из них, Андрея Казакова, по решению суда отправили в СИЗО.

Константин Громенко возглавлял территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области с 2007 по 2015 год. В 2015-м занял место первого зама главы ТУАД, уступив кресло руководителя экс-чиновнику мэрии Новосибирска, Валерию Зарубину.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-сотруднику управления дорожного строительства Новосибирска вынесли приговор.