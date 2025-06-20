«Лемана ПРО» вложит в складской комплекс под Новосибирском два миллиарда

Федеральный ритейлер с французскими корнями «Лемана ПРО» (Ранее «Леруа Мерлен». — Ред.) построит в Новосибирске многофункциональный склад класса А площадью около 40 тысяч кв метров. Соглашение о реализации этого проекта было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Объем инвестиций в проект оценивается в 2 млрд рублей. Его запуск запланирован на 2030 год, уточнили в Корпорации развития Новосибирской области. Для реализации проекта компания изучает земельные участки площадью 10-15 га.

— Склад будет обслуживать 22 объекта: магазины и дарксторы сети от Новосибирска до Владивостока, а также магазин в Казахстане. Он обеспечит хранение, сортировку и доставку как клиентских заказов, так и заказов с маркетплейса, включая доставку по Новосибирску и области, — пояснила Вера Бояркова, заместитель генерального директора «Лемана ПРО».

Напомним, в ходе ПМЭФ-2025 «Лемана ПРО» также подписал меморандум о стратегическом партнерстве с Корпорацией МСП. Он предусматривает поддержку российских МСП-производителей товаров и услуг в сфере ремонта и строительства. Сейчас в ассортименте сети «Лемана ПРО» уже 74% товаров российского производства, цель — довести долю локальных закупок до 80%. Наименее локализованными категориями остаются освещение (всего 19% российских производителей представляют свои товары в этой категории), а также инструменты и скобяные изделия, говорится в сообщении Корпорации МСП. В рамках партнерства особое внимание также будет уделено поиску и привлечению локальных компаний, оказывающих сервисные услуги в области ремонта и строительства — от установки кухонь, дверей и сантехники до пошива штор, сборки систем хранения и ремонта ванных комнат.

По данным 2 ГИС, сегодня в Новосибирске работает 4 магазина и складской комплекс «Лемана ПРО». Как сообщили в пресс-службе корпорации, в компании работают более 1500 сотрудников, налоговые отчисления в бюджет Новосибирской области в 2024 году составили более 565 млн рублей. В целом по России у компании 111 магазинов, 11 дарксторов, 6 распределительных центров. В компании работает около 45 тысяч сотрудников.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск по ценам и ставкам на производственно-складскую недвижимость существенно оторвался от других городов Сибири. Это связано с его развитием в качестве логистического хаба.