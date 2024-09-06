В дизайн-проекте сквера «Элсиб» в Новосибирске жители увидели слишком много колючих растений

В Новосибирске на суд горожан представлен дизайн-проект сквера «Элсиб», расположенного в Кировском районе по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56. Информация об этом размещена на сайте «Зелёный Новосибирск».

Обсуждение проекта проходит в онлайн-формате на муниципальном портале «Зеленый Новосибирск». Оно продлится до 18 сентября.

Социологический опрос, который провели разработчики проекта в июле 2024 года показал, что основной функцией территории является транзит, так как она примыкает к промышленной зоне.

— В сквере отсутствует инфраструктура для отдыха, однако горожане ценят территорию из-за большого количества деревьев, птиц и тишины, — отмечают авторы проекта.

В сквере предусмотрено устройство дорожно-тропиночной сети, линии наружного освещения, установка малых архитектурных форм (скамейки, урны), а также размещение информационных стендов в центральной площади сквера. Кроме того, предполагается работа с существующими зелеными насаждениями и новое озеленение.

Именно озеленение вызывает вопросы у горожан. Некоторые из них считают. Что разработчики проекта запланировали в пешеходной зоне очень большое количество «колючих» растений.

— Очень странный проект озеленения… Непонятными группами высажены растения с очень разными экологическими требованиями. И размещение колючих кустарников запрещено нормативами близко к пешеходным маршрутам (не менее 2метров). Зачем использовать столько колючек вдоль пешеходных маршрутов? Вы так не любите людей? — пишет в комментариях к проекту Анастасия М. — Отвратительный проект, вы ненавидите наш город и нашу оставшуюся зелень…— считает М.А.

Ранее редакция сообщала, что Первомайский сквер не сдали в намеченные сроки в Новосибирске.