Облизбирком не может оценить причастность бердских кандидатов к «экстремистам»

Председатель областной избирательной комиссии Ольга Благо прокомментировала ситуацию с отказом в регистрации 12 кандидатам в депутаты горсовета Бердска на основании писем Минюста. По словам Благо, по сути, в Бердске возник прецедент действия новых норм избирательного законодательства.

— У нас, к сожалению, в Бердске сложилась такая ситуация с применением новой нормы закона, которая установила дополнительные ограничения избирательного права лиц, причастных к деятельности организаций, в отношении которых принято решение либо о ликвидации, либо о запрете их деятельности, — сообщила Ольга Благо на пресс-конференции в ТАСС, отвечая на вопрос корреспондента Infopro54. — В Бердске часть таких кандидатов заявилась на выборы в порядке самовыдвижения.

При этом, как сообщила Благо, ни к кому из бердских кандидатов со стороны городской избирательной комиссии предвзятого подхода не было — процедура проверки касается всех кандидатов на выборах всех уровней.

— На каждого кандидата, участвующего в выборах, есть ответ Минюста, — сообщает председатель облизбиркома. — В отношении 12 кандидатов Бердска поступили ответы об их причастности к запрещенным организациям. Мы, избирательная комиссия, занимаемся выборами, и в этой части никакой компетенцией не обладаем. Я не могу дать оценку: причастен кандидат к запрещенной организации или нет, участвовал или не участвовал в ее работе. У меня нет такой информации, кроме объективной информации от соответствующего уполномоченного органа, которым в данном случае является Минюст.

Напомним, избирательная комиссия Бердска отказала в регистрации 12 кандидатам из 17, представляющим коалицию «Бердск 2021», основанную на созданной годом ранее коалиции «Новосибирск 2020» и представленной в горсовете Новосибирска 4 депутатами. В Бердске отказы в регистрации получили Ольга Нечаева, Кирилл Левченко, Михаил Рязанцев, Вячеслав Якименко, Тимур Ханов, Ольга Сурначева, Сергей Косов, Илья Пуховский и некоторые другие. По информации избирательной комиссии Новосибирской области, 11 из 12 «отказников» пытались оспорить решение горизбиркома в Бердском городском суде. В удовлетворении всех исков было отказано. В настоящий момент иски 3 кандидатов-коалиционеров рассматриваются в апелляционной инстанции.

Выборы депутатов горсовета Бердска должны состояться с 17 по 19 сентября 2021 года.