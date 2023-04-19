МТС продолжает серию бесплатных вебинаров для новосибирских предпринимателей

В апреле 2023 года МТС продолжит серию полезных вебинаров в помощь бизнесу. Новосибирские предприниматели могут бесплатно принять участие в онлайн-встречах, которые в апреле адресованы представителям сферы медицины, производства, HR и образования, а также ритейлерам и разработчикам.
Эксперты расскажут про отечественные IT-сервисы для онлайн-обучения и организации работы удаленных сотрудников, цифровую медицину и удаленный мониторинг оборудования. Участие в вебинарах бесплатное, необходима только регистрация.
Удалённый мониторинг оборудования и объектов на основе технологий интернета вещей
20 апреля, 10.00 МСК
Кому будет полезно:
Инженерам, специалистам по автоматизации и метрологии на производствах, инженерам и техническим руководителям нефтегазовой отрасли, руководителям производств и складов фармацевтической продукции, техническим руководителям на производстве продуктов питания, руководителям поликлиник, медицинских центров и больниц
Вы узнаете:
- Для чего нужна платформа интернета вещей
- Как проводить удалённый мониторинг оборудования, серверных и ЦОДов, объектов недвижимости, окружающей среды
- Как работает прецизионный (точный) мониторинг температуры, влажности и других показателей
- Как эффективно вести технический учёт потребления воды, тепла, электричества
- Как собирать и передавать данные с удалённых устройств в корпоративную систему
- Как проводить мониторинг на отдельном предприятии и по федеральной сети объектов
Как перенести обучение и адаптацию на отечественное ПО
20 апреля, 13.00 МСК
Кому будет полезно:
HRD, руководителям и менеджерам по обучению, HR-специалистам
Научим, как:
- Сократить время на администрирование — API, технология единого входа (SSO)через рабочую почту, добавление сотрудников по ссылке и гибкое управление аккаунтами
- Проводить обучающие вебинары для сотрудников в несколько кликов — платформа Webinar позволяет собрать до 5’000слушателей и до 30 спикеров на одном онлайн-мероприятий
- Создавать онлайн-курсы и тренинги в удобном онлайн-формате. Поддержка любого контента — аудио, видео, изображения, презентации, интерактивные доски, SCORM-курсы
- Проводить быстрые совещания с коллегами и крупные тренинги за 10 секунд — создание регулярных совещаний по единой ссылке и подключение до 100участников в эфире одновременно
- Ускорять и упрощать адаптацию коллег — за счет вводных вебинарови автовебинаров
- Обеспечить безопасность данных — отечественное ПО, серверы в РФ, облачная или on-premise версии
Как внедрить отечественную платформу для онлайн-обучения и коммуникаций в вузах
25 апреля, 08.00 МСК
Российская компания Webinar Group предлагает экосистему сервисов для онлайн-встреч, вебинаров смешанного обучения. Платформа[i] делает коммуникацию со студентами и преподавателями быстрее, выгоднее и проще.
Кому будет полезно:
Проректорам, руководителям учебных и методических отделов, руководителям отделов по информатизации
Мы поделимся инструментами, которые помогут:
- Сделать онлайн-обучение качественным и удобным — инструменты контроля присутствия и вовлеченности студентов, проверка знаний с помощью тестов и опросов, контроль списывания, интуитивно понятный интерфейс
- Привлекать новых студентов и монетизировать знания — Дни открытых дверей с большим охватом. Платные программы повышения квалификации и заочные программы в онлайн-формате
- Взаимодействовать дистанционно без потери качества — интеграция с системами дистанционного обучения (СДО) по API, удобное администрирование, автоматический сбор статистики
- Экономить ресурсы на обучение и организацию мероприятий — проводить научные мероприятия с меньшими организационными издержками, создавать онлайн-курсы из записей вебинаров в несколько кликов
- Обеспечить русскоязычную техподдержку 24/7 — операторы подключаются в течение 5 минутв чате мероприятия, по почте или телефону
Как внедрить разные каналы коммуникации через API с MTC Exolve
25 апреля, 10.00 МСК
Кому будет полезно:
Front-end и Back-end разработчикам, разработчикам CRM-систем и интеграторам с командами разработки
Вы узнаете
- Как работает платформа МТС Exolve
- Что такое Telecom API и в чём его преимущества
- Как эффективно управлять и анализировать коммуникации в сервисах
- Как MTC Exolve помогает разработчикам в интеграции коммуникаций
Цифровая медицина: ИИ и облачные технологии
25 апреля, 11.00 МСК
Кому будет полезно:
Руководителям государственных и частных медицинских учреждений, главным врачам.
Вы узнаете
- Как работает и что умеет платформа для цифровой телепатологии OneCell в облаке с встроенными алгоритмами ML и AI
- Как организовать надежное облачное хранилище и обмен медицинскими изображениями с удаленных рабочих мест
- Как работает диагностическая платформа iRIS в облаке с возможностью быстрой обработки данных КТ- и МРТ-обследований
- Как безопасно хранить и обрабатывать персональные данные в защищенном облаке #CloudMTS, соответствующем требованиям 152-ФЗ
Как развернуть в компании платформу Webinar для онлайн-встреч и мероприятий
27 апреля, 13.00
Кому будет полезно:
Руководителям IT-департаментов, техническим и ИБ-директорам, ответственным за цифровую трансформацию
Поделимся инструментами, которые помогут:
- Не ограничивать коммуникацию — проводить совещания, мозговые штурмы, стратегические сессии
и встречи на всю компанию из браузера или мобильного приложения для iOS и Android
- Синхронизироваться с коллегами за пару секунд и приглашать до 100 человек на онлайн-встречи и до5000 на массовые мероприятия в 2 клика
- Русскоязычная техподдержка 24/7 — операторы подключаются в течение5 минут в чате мероприятия, по почте или телефону
- Обеспечить безопасность данных в облаке или коробке — отечественное ПО, серверы в РФ, облачная или on-premise версии
- Интегрироваться с внешними сервисами — интерактивная доска Miro, Google Calendarи Chrome, Microsoft Outlook
- Сократить время на администрирование — API, технология единого входа (SSO) через рабочую почту, добавление сотрудников по ссылке и гибкое управление аккаунтами.
Все серверы находятся в России, сервис соответствует ФЗ №152 и не уступает западным аналогам: Zoom, Skype и MS Teams
Возраст 18+
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