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МТС продолжает серию бесплатных вебинаров для новосибирских предпринимателей

  • 19/04/2023, 09:00
вебинар МТС, бизнес, предприниматели
В апреле онлайн-встречи адресованы представителям сферы медицины, производства, HR и образования, а также ритейлерам и разработчикам.

В апреле 2023 года МТС продолжит серию полезных вебинаров в помощь бизнесу. Новосибирские предприниматели могут бесплатно принять участие в онлайн-встречах, которые в апреле адресованы представителям сферы медицины, производства, HR и образования, а также ритейлерам и разработчикам.

Эксперты расскажут про отечественные IT-сервисы для онлайн-обучения и организации работы удаленных сотрудников, цифровую медицину и удаленный мониторинг оборудования. Участие в вебинарах бесплатное, необходима только регистрация.

Удалённый мониторинг оборудования и объектов на основе технологий интернета вещей

20 апреля, 10.00 МСК

Кому будет полезно:

Инженерам, специалистам по автоматизации и метрологии на производствах, инженерам и техническим руководителям нефтегазовой отрасли, руководителям производств и складов фармацевтической продукции, техническим руководителям на производстве продуктов питания, руководителям поликлиник, медицинских центров и больниц

Вы узнаете:

  • Для чего нужна платформа интернета вещей
  • Как проводить удалённый мониторинг оборудования, серверных и ЦОДов, объектов недвижимости, окружающей среды
  • Как работает прецизионный (точный) мониторинг температуры, влажности и других показателей
  • Как эффективно вести технический учёт потребления воды, тепла, электричества
  • Как собирать и передавать данные с удалённых устройств в корпоративную систему
  • Как проводить мониторинг на отдельном предприятии и по федеральной сети объектов

 

Как перенести обучение и адаптацию на отечественное ПО

20 апреля, 13.00 МСК

Кому будет полезно:

HRD, руководителям и менеджерам по обучению, HR-специалистам

Научим, как:

  • Сократить время на администрированиеAPI, технология единого входа (SSO)через рабочую почту, добавление сотрудников по ссылке и гибкое управление аккаунтами
  • Проводить обучающие вебинары для сотрудников в несколько кликов — платформа Webinar позволяет собрать до 5’000слушателей и до 30 спикеров на одном онлайн-мероприятий
  • Создавать онлайн-курсы и тренинги в удобном онлайн-формате. Поддержка любого контента — аудио, видео, изображения, презентации, интерактивные доски, SCORM-курсы
  • Проводить быстрые совещания с коллегами и крупные тренинги за 10 секунд — создание регулярных совещаний по единой ссылке и подключение до 100участников в эфире одновременно
  • Ускорять и упрощать адаптацию коллег — за счет вводных вебинарови автовебинаров
  • Обеспечить безопасность данных — отечественное ПО, серверы в РФ, облачная или on-premise версии

 

Как внедрить отечественную платформу для онлайн-обучения и коммуникаций в вузах

25 апреля, 08.00 МСК

Российская компания Webinar Group предлагает экосистему сервисов для онлайн-встреч, вебинаров смешанного обучения. Платформа[i] делает коммуникацию со студентами и преподавателями быстрее, выгоднее и проще.

Кому будет полезно:

Проректорам, руководителям учебных и методических отделов, руководителям отделов по информатизации

Мы поделимся инструментами, которые помогут:

  • Сделать онлайн-обучение качественным и удобным — инструменты контроля присутствия и вовлеченности студентов, проверка знаний с помощью тестов и опросов, контроль списывания, интуитивно понятный интерфейс
  • Привлекать новых студентов и монетизировать знания — Дни открытых дверей с большим охватом. Платные программы повышения квалификации и заочные программы в онлайн-формате
  • Взаимодействовать дистанционно без потери качества — интеграция с системами дистанционного обучения (СДО) по API, удобное администрирование, автоматический сбор статистики
  • Экономить ресурсы на обучение и организацию мероприятий — проводить научные мероприятия с меньшими организационными издержками, создавать онлайн-курсы из записей вебинаров в несколько кликов
  • Обеспечить русскоязычную техподдержку 24/7 — операторы подключаются в течение 5 минутв чате мероприятия, по почте или телефону

 

Как внедрить разные каналы коммуникации через API с MTC Exolve

25 апреля, 10.00 МСК

Кому будет полезно:

Front-end и Back-end разработчикам, разработчикам CRM-систем и интеграторам с командами разработки

Вы узнаете

  • Как работает платформа МТС Exolve
  • Что такое Telecom API и в чём его преимущества
  • Как эффективно управлять и анализировать коммуникации в сервисах
  • Как MTC Exolve помогает разработчикам в интеграции коммуникаций

 

Цифровая медицина: ИИ и облачные технологии

25 апреля, 11.00 МСК

Кому будет полезно:

Руководителям государственных и частных медицинских учреждений, главным врачам.

Вы узнаете

  • Как работает и что умеет платформа для цифровой телепатологии OneCell в облаке с встроенными алгоритмами ML и AI
  • Как организовать надежное облачное хранилище и обмен медицинскими изображениями с удаленных рабочих мест
  • Как работает диагностическая платформа iRIS в облаке с возможностью быстрой обработки данных КТ- и МРТ-обследований
  • Как безопасно хранить и обрабатывать персональные данные в защищенном облаке #CloudMTS, соответствующем требованиям 152-ФЗ

 

Как развернуть в компании платформу Webinar для онлайн-встреч и мероприятий

27 апреля, 13.00

Кому будет полезно:

Руководителям IT-департаментов, техническим и ИБ-директорам, ответственным за цифровую трансформацию

Поделимся инструментами, которые помогут:

  • Не ограничивать коммуникацию — проводить совещания, мозговые штурмы, стратегические сессии
    и встречи на всю компанию из браузера или мобильного приложения для iOS и Android
  • Синхронизироваться с коллегами за пару секунд и приглашать до 100 человек на онлайн-встречи и до5000 на массовые мероприятия в 2 клика
  • Русскоязычная техподдержка 24/7 — операторы подключаются в течение5 минут в чате мероприятия, по почте или телефону
  • Обеспечить безопасность данных в облаке или коробке — отечественное ПО, серверы в РФ, облачная или on-premise версии
  • Интегрироваться с внешними сервисами — интерактивная доска Miro, Google Calendarи Chrome, Microsoft Outlook
  • Сократить время на администрированиеAPI, технология единого входа (SSO) через рабочую почту, добавление сотрудников по ссылке и гибкое управление аккаунтами.

Все серверы находятся в России, сервис соответствует ФЗ №152 и не уступает западным аналогам: Zoom, Skype и MS Teams

Возраст 18+

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Фото: shutterstock.com — Stokkete

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : телеком предприниматели МТС бесплатные вебинары


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