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Автолюбителей на неделю выгонят с парковки в центре Новосибирска

  • 18/04/2023, 19:12
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Ярмарка белорусских товаров на площади Ленина
На площадке разместится ярмарка белорусских товаров.

В связи с тем, что с 22 по 30 апреля в центре Новосибирска, на территории, где сейчас размещена парковка напротив площади Ленина будет проходить белорусская ярмарка, местным автовладельцам ставить транспортные средства здесь запретят. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин. По словам чиновника, других изменений в дорожном движении на прилегающих к территории будущей ярмарки улицах Красном проспекте, Ленина и Вокзальной магистрали не произойдёт. Движение транспорта здесь перекрываться не будет.

Что касается временно потеснённых новосибирских автомобилистов, то это неудобство компенсировать им в мэрии не собираются, а предлагают альтернативу.

Анатолий Локоть, мэрия Новосибирска,я белорусские товары

Ярмарка белорусских товаров развернётся на центральной площади Новосибирска

Дополнительные парковочные места организованы не будут, сообщает Витухин. Парковочных мест в районе площади Ленина достаточно. Если проедем от площади Ленина дальше в сторону площади Калинина, то мы увидим абсолютно пустующую платную парковку в центре Красного проспекта. Приглашаю горожан, кто приедет (На ярмарку.  Ред.) пользоваться платными и бесплатными парковочными пространствами.

Напомним, что одним из аргументов вокруг споров о возможной пешеходизации улицы Ленина, стало неудобство, в первую очередь, для автовладельцев из числа гостей, расположенных на территории улицы заведений общепита и торговых организаций.

По информации мэрии Новосибирска, ярмарка белорусских товаропроизводителей откроется 22 апреля в 11 часов и будет работать до 30 апреля, время работы с 9 до 20 часов. В ярмарке примут участие 25 белорусских компаний, которые прибудут на 21 большегрузном автомобиле. Среди предлагаемого ассортимента мясная, молочная продукция, кондитерские изделия, продукты переработки, продукция лёгкой промышленности, меховые изделия. Ранее отмечалось, что ярмарку планируют разместить на площади Гарина-Михайловского около железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный».

 

Ранее редакция сообщала, как в Новосибирске работает приложение по парковкам.

Фото редакции

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Рубрики : Власть Бизнес Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : ярмарка белорусский товаров парковки в Новосибирске парковка на площади Ленина Виталий Витухин


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