Автолюбителей на неделю выгонят с парковки в центре Новосибирска

В связи с тем, что с 22 по 30 апреля в центре Новосибирска, на территории, где сейчас размещена парковка напротив площади Ленина будет проходить белорусская ярмарка, местным автовладельцам ставить транспортные средства здесь запретят. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин. По словам чиновника, других изменений в дорожном движении на прилегающих к территории будущей ярмарки улицах ― Красном проспекте, Ленина и Вокзальной магистрали ― не произойдёт. Движение транспорта здесь перекрываться не будет.

Что касается временно потеснённых новосибирских автомобилистов, то это неудобство компенсировать им в мэрии не собираются, а предлагают альтернативу.

Ярмарка белорусских товаров развернётся на центральной площади Новосибирска Дополнительные парковочные места организованы не будут, ― сообщает Витухин. ― Парковочных мест в районе площади Ленина достаточно. Если проедем от площади Ленина дальше в сторону площади Калинина, то мы увидим абсолютно пустующую платную парковку в центре Красного проспекта. Приглашаю горожан, кто приедет (На ярмарку. ― Ред.) пользоваться платными и бесплатными парковочными пространствами.

Напомним, что одним из аргументов вокруг споров о возможной пешеходизации улицы Ленина, стало неудобство, в первую очередь, для автовладельцев из числа гостей, расположенных на территории улицы заведений общепита и торговых организаций.

По информации мэрии Новосибирска, ярмарка белорусских товаропроизводителей откроется 22 апреля в 11 часов и будет работать до 30 апреля, время работы с 9 до 20 часов. В ярмарке примут участие 25 белорусских компаний, которые прибудут на 21 большегрузном автомобиле. Среди предлагаемого ассортимента ― мясная, молочная продукция, кондитерские изделия, продукты переработки, продукция лёгкой промышленности, меховые изделия. Ранее отмечалось, что ярмарку планируют разместить на площади Гарина-Михайловского около железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный».

Ранее редакция сообщала, как в Новосибирске работает приложение по парковкам.