За счет реорганизации системы соцподдержки город сэкономил 76 млн рублей

На оперативном совещании в мэрии Новосибирска подвели итоги реорганизации сети муниципальных учреждений системы соцподдержки. В течение 2021 года в городе 14 учреждений (3 — по работе с пожилыми людьми, 8 комплексных центров социального обслуживания населения, 4 — по работе с семьями и детьми) были реорганизованы путем слияния в 3 центра: Городской центр комплексного обслуживания населения, Городской центр активного долголетия и Городской центр помощи семье и детям. Заместитель мэра Новосибирска по вопросам социальной политики Валерий Шварцкопп заверил, что все действующие площадки и здания были сохранены за филиалами, никто из персонала, непосредственно оказывающего социальные услуги, не сокращен. Всего в процессе реорганизации оптимизированы 179 штатных единиц, только 88 прошли сокращение, так как их не устроила предоставленная замена по вакансиям.

— В 2022 году реорганизация системы социальной поддержки позволит департаменту решить ключевые задачи, стоящие перед отраслью, и заложить новые модели развития социальной сферы города Новосибирска, — сообщил Шварцкопп.

В списке задач, озвученных чиновником, следующие:

— создание современной централизованной системы управления социальной сферой,

— повышение качества и эффективности работы социальных учреждений за счет цифровизации социальной сферы, развития современных форм обслуживания,

— расширение спектра и количества оказываемых социальных услуг (со 120 тысяч по итогам 2021 года до 200 тысяч по итогам 2022) за счет активного внедрения стационарзамещающих технологий, расширение полустационарного социального обслуживания,

— повышение качества, эффективности и доступности соцуслуг за счет имеющейся социальной инфраструктуры для всех жителей города,

— обновление социальной инфраструктуры города.

Валерий Шварцкопп подчеркнул, что в результате реорганизации бюджетные расходы отрасли удалось оптимизировать на 76 млн рублей. Эти деньги остались в социальной сфере и будут направлены на развитие 3 новых центров.

В частности, на базе городского Центра социальной помощи семье и детям планируется создать Центр особенных людей, в рамках которого будут реализовываться новые технологии и сервисы, направленные на организацию поддерживающей терапии для детей с инвалидностью, их социально-бытовую адаптацию, поведенческую терапию и формирование навыков учебного поведения. В фокусе особого внимания будут дети с расстройствами аутоиммунного характера и другими интеллектуальными нарушениями. На базе центра активного долголетия будет организована новая инклюзивная площадка для пожилых людей, инвалидов. С помощью диагностики сотрудники центра станут формировать индивидуальные маршруты поддержки здоровья и реабилитации граждан, включая формирование навыков здорового питания, активного досуга, оздоровления, условий ментального благополучия и физической активности.

На базе городского комплексного центра социального обслуживания населения развернут технологии и сервисы, повышающие уровень оказания социальных услуг и качества жизни горожан, новые площадки предоставления услуг для жителей города. Также планируется создать Центр срочной социальной помощи в Дзержинском районе, площадку социальной реабилитации в Советском районе, школы неформального родственного ухода, внедрить единую информационную систему социального обслуживания и создать центральную регистратуру.