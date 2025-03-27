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Мультибрендовый центр «Белорусские машины» открыли в Новосибирской области

  • 27/03/2025, 13:40
Мультибрендовый центр «Белорусские машины» открыли в Новосибирской области
Данный проект принесет значительные экономические выгоды региону, укрепив ее роль в качестве важного транспортно-логистического узла

В рамках официального визита делегации из Республики Беларусь в Новосибирскую область губернатор Андрей Травников и заместитель премьер-министра Республики Беларусь Виктор Каранкевич приняли участие в церемонии открытия мультибрендового центра «Белорусские машины» на базе торгового дома «МТЗ-Сибирь».

Виктор Каранкевич от лица белорусского правительства выразил поздравления в связи с открытием центра, подчеркнув его значимость для укрепления российско-белорусского сотрудничества и увеличения товарооборота, как это и предусмотрено соглашениями между главами государств. Он отметил, что Беларусь готова расширять поставки современной техники различных видов российским партнерам, и выразил уверенность в том, что центр внесет вклад в социально-экономическое развитие региона, обеспечивая комплексный подход к поставке, обслуживанию и ремонту техники. Каранкевич поблагодарил всех, кто участвовал в создании центра, особо отметив поддержку руководства Новосибирской области и губернатора Травникова.

Андрей Травников, в свою очередь, отметил начало нового этапа в развитии центра «МТЗ-Сибирь», известного не только в Новосибирской области, но и в соседних регионах.

— Он будет более интересным, насыщенным, разнообразным при работе уже в формате мультибрендового центра. Я абсолютно уверен, что команда «Белорусских машин» справится с новыми задачами, а Новосибирская область ещё сильнее укрепит статус центра сибирских регионов в части сервиса, распределения и компетенций, — добавил глава региона.

Взаимодействие между Новосибирской областью и Республикой Беларусь демонстрирует устойчивый прогресс в разнообразных областях, включая сельское хозяйство, транспортную инфраструктуру, промышленность, научные исследования, образовательную сферу, культуру, торговлю и другие. Особое внимание уделяется модернизации автопарка, включающего пассажирский, коммунальный и специализированный транспорт.

В связи с увеличением объемов поставок указанной техники в Новосибирскую область, а также в другие субъекты Сибири и Дальнего Востока, появилась потребность в расширении деятельности торгового дома «МТЗ-Сибирь». Это позволит осуществлять ремонт и техническое обслуживание машин различных белорусских марок непосредственно на месте. Планируется создание единого центра для продажи и обслуживания техники, а также запасных частей от 25 ведущих белорусских машиностроительных предприятий.

Данный проект принесет значительные экономические выгоды Новосибирской области, укрепив ее роль в качестве важного транспортно-логистического узла. Кроме того, новосибирские аграрии и промышленные предприятия получат более удобный доступ к широкому спектру современной техники, а также к услугам по ее ремонту и обслуживанию благодаря открытию мультибрендового центра.

ООО «ТД МТЗ-Сибирь» является филиалом Минского тракторного завода, одного из крупнейших производителей сельскохозяйственной и специализированной техники на международном уровне. Компания успешно развивается более двух десятилетий, укрепляя партнерские связи как с поставщиками, так и с потребителями белорусской техники, расширяя ассортимент продукции и географию поставок. Обширная дилерская сеть охватывает Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, обеспечивая гарантийное и послегарантийное обслуживание техники.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО

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Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


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