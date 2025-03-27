Ушёл в отставку глава Мошковского района Сергей Субботин

Глава Мошковского района Сергей Субботин объявил о своем уходе. Об этом он объявил на совещании 24 марта. Причиной увольнения стало истечение пятилетнего срока его полномочий.

— Пять лет пролетели как один миг. Вместе с командой единомышленников мы стремились сделать Мошковский район настоящим домом, краем, где комфортно жить и куда хочется возвращаться, — отметил он.

Сергей Субботин родился в 1975 году в городе Болотное Новосибирской области. Окончил СибУПК по специальности «Коммерсант», а позже СибАГС. 24 ноября 2020 года решением третьей сессии Совета депутатов Мошковского района четвертого созыва избран главой Мошковского района. На этой должности он сменил Сергея Евстифеева.

Ранее редакция сообщала, что глава Здвинского района Новосибирской области Михаил Колотов принял решение о досрочном прекращении полномочий. Он возглавлял район более 20 лет. Новым главой стал 35-летний Эдуард Щербаков. Решение было принято на 50 сессии Совета депутатов Здвинского района Новосибирской области 12 марта 2025 года.