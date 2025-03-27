В Новосибирской области создали карту опасных паводковых участков

В Новосибирской области из-за потепления и активного таяния снега существует опасность подтопления низин и размыва дорог.

Кроме того, на водоёмах в регионе продолжается процесс разрушения льда, что увеличивает риск несчастных случаев. Люди могут провалиться под лёд во время рыбной ловли, а техника — при выезде на лёд.

По информации Главного управления МЧС России по Новосибирской области, существует высокая вероятность возникновения такой опасности в следующих городах и районах: Новосибирск, Обь, Бердск, Искитим, а также в Искитимском, Колыванском, Купинском, Барабинском, Здвинском, Чановском, Мошковском, Новосибирском, Ордынском, Тогучинском и Черепановском районах.

Из Беловского водохранилища продолжают сбрасывать воду в реку Иня. Уровень воды будет подниматься, но затопления прибрежных территорий не ожидается. В настоящее время Новосибирская ГЭС функционирует в обычном режиме.

Ранее редакция сообщала о том, что в мэрии Новосибирска рассказали о первой волне паводка. На Алтае работает экспедиция метеорологов.