В Новосибирской области создали карту опасных паводковых участков

В Новосибирской области из-за потепления и активного таяния снега существует опасность подтопления низин и размыва дорог.
Кроме того, на водоёмах в регионе продолжается процесс разрушения льда, что увеличивает риск несчастных случаев. Люди могут провалиться под лёд во время рыбной ловли, а техника — при выезде на лёд.
По информации Главного управления МЧС России по Новосибирской области, существует высокая вероятность возникновения такой опасности в следующих городах и районах: Новосибирск, Обь, Бердск, Искитим, а также в Искитимском, Колыванском, Купинском, Барабинском, Здвинском, Чановском, Мошковском, Новосибирском, Ордынском, Тогучинском и Черепановском районах.
Из Беловского водохранилища продолжают сбрасывать воду в реку Иня. Уровень воды будет подниматься, но затопления прибрежных территорий не ожидается. В настоящее время Новосибирская ГЭС функционирует в обычном режиме.
Ранее редакция сообщала о том, что в мэрии Новосибирска рассказали о первой волне паводка. На Алтае работает экспедиция метеорологов.
Источник фото: из архива ГУ МЧС Новосибирской области, автор: пресс-служба
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