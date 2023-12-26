Мультибрендовый концепт-стор с белорусским текстилем открылся в Новосибирске

В Новосибирске открылся первый за Уралом мультибрендовый концепт-стор с белорусской текстильной продукцией. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

— Новосибирская компания «Логос» заключила соглашение с концерном «Беллегпром» о реализации текстильной продукции белорусских производителей на территории Новосибирска, — говорится в сообщении.

Концепт-стор уже начал работу в ТЦ «Океан» в Новосибирске. В ТЦ также продаются товары для домашнего интерьера, одежда, постельное бельё и посуда.

— Открытие магазина — важный шаг в ряду совместных мероприятий Правительства Новосибирской области и Республики Беларусь, — отметили Андрей Гончаров, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров .

Ранее редакция сообщала о том, что магазин «Деспорт» открылся в Новосибирске.