Тамара Глоба: Три знака ждут невообразимые перемены в начале 2024

Популярный отечественный астролог Тамара Глоба поделилась с любителями астрологии перспективами на начало 2024 года, которые касаются представителей трех знаков зодиака, пишет цифровое издание 7 дней.ру

Согласно прогнозу Тамары Глобы, Тельцам стоит приготовиться к тому, что произойдет очевидный энергетический подъем, что приведет к улучшению их самочувствия в первом месяце нового года. Эксперт рекомендовала в этот период активнее проявлять свои таланты и использовать все возможности для заработка, так как звезды предрекают позитивные результаты. При этом астролог посоветовала проявлять осторожность в делах, касающихся новых знакомств и не затягивать конфликты с близкими, чтобы не получить серьезных последствий.

Также на порцию удачи в начале нового года могут рассчитывать Львы. Им будет сопутствовать успех в сфере творчества, их проблемы будут разрешаться с легкостью. Кроме того, появится возможность сменить работу. А в семье у Львов может произойти нечто, чего никто не ожидает.

В свою очередь, Стрельцам следует приготовиться и ни в коем случае не избегать новых знакомств, а также не отказываться от помощи родных. Представителям знака откроются уникальные перспективы, к ним нужно просто не бояться стремиться, даже если возникают трудности.

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