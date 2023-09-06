Новосибирец, просверливший череп, создал компанию в Кремниевой долине

Новосибирец Михаил Радуга (Бутаков), просверливший себе череп и вжививший в мозг имплант, основал компанию в Кремниевой долине. Об этом сообщает Mash Siberia. Компания будет заниматься исследованием передачи музыки из сна в реальность. Михаил Радуга утверждает, что спящий человек продолжает двигать мышцами, но очень слабо. Сигналы записываются с помощью электромиографии. У трёх из четырёх человек получилось передать из сна песню группы Queen. Об исследовании написали в научном журнале.

Сейчас Радуга находится в Штатах, собирает бумаги на ВНЖ. Следовательно, компания в Кремниевой долине будет представлять США.

Напомним, что исследователь из Академгородка Михаил Радуга изучает практики осознанных сновидений. Он организовал эксперимент по электрической стимуляции моторной коры мозга человека во сне. Для этого исследователь самостоятельно провёл себе трепанацию черепа в домашних условиях и вживил электроды в мозг при помощи обычной дрели.

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