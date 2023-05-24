Муниципальные работники бегут от зарплаты в 42 тысячи рублей в Новосибирске

Из МКУ «Управление капитального строительства» (УКС) массово увольняются работники. Руководитель учреждения попросил у депутатов городского совета Новосибирска дополнительные миллионы на повышение заработной платы сотрудников.

— В 2022 году численность уволившихся по собственному желанию сотрудников составила 12 человек. Текучесть кадров порядка 18%. В этом году уже уволилось 10 человек. 1 человек еще подал заявление. По состоянию на этот год у нас уже порядка 16% текучесть кадров. Это связано с заработной платой, которая не конкурентна с другими организациями, в том числе с областным УКС. По отзывам наших сотрудников, которые увольняются, они уходят из-за низкой заработной платы. Сейчас это большая проблема для организации. Даже если приходит человек с опытом, чтобы вникнуть в специфику организации, требуется до полугода, — рассказал Константин Рудских, исполняющий обязанности директора МКУ город Новосибирска «Управление капитального строительства».

По словам Рудских, средняя зарплата сотрудника УКС до вычета составляет 56 тысяч рублей. По штатному расписанию в управлении капстроительства Новосибирска должно трудиться 75 человек. Сейчас на предприятии свободно шесть вакансий. Директор говорит, что уже полгода откликов по ним нет. Больше всего в управлении сейчас нужны ведущие инженеры, которым готовы платить 42 тысячи рублей после всех вычетов. Для примера, в областном управлении капитального строительства сотруднику на аналогичной должности предлагают уже 65 тысяч рублей на руки.

— Ведущий инженер у нас ведет большой объем работы, осуществляет приемку выполненных работ, у него персональная ответственность за то, что принимает. Несоизмерима ответственность при уровне заработной платы. Сотрудники принимают работ на миллиарды и получают 40 тысяч рублей. Задачи мы выполняем в любом случае, но какие-то специалисты перерабатывают. Предложение мы направили в департамент строительства, чтобы нам довели дополнительные денежные средства на зарплату сотрудникам, — говорит Рудских.

В 2023 году в бюджете Новосибирска заложено 68 миллионов рублей на зарплату сотрудникам управления капстроительства. Чтобы увеличить оклады на 20-25% и остановить поток увольняющихся сотрудников, по данным руководителя, нужно только на ближайшие полгода около 10 миллионов рублей.

— Для доходной части бюджета локомотивом является строительная отрасль, и удивительно, что работники департамента получают ниже средней заработной платы. Но вопрос — каких специалистов вы собираетесь поощрять? У меня на округе — проблема в части вашей работы. Строительство идет с горем пополам, как, например, было с детским садиком по улице Шевелева. Кое-как ввели. Другой вопрос по 53 детскому саду. С 15 года проблема с крышей. Каждый год об этом говорим. Это кто должен делать? Пять лет гарантийный ремонт — и каждый раз какие-то отписки. Детские спальни заливает 8 лет, а вы тут говорите, что нет зарплаты, — высказался Сергей Трубников, председатель комиссии по градостроительству городского совета депутатов Новосибирска.

Константину Рудских было предложено проработать предложения и обосновать повышение зарплат сотрудников.

— Повысить в два раза зарплату мы никому не сможем. Мы подработаем эту ситуацию и на комиссию отправим. Мы знаем зарплату в областных подразделениях. Областное УКС может сделать предложение городскому специалисту. И трудно иногда отказаться от этих предложений. Вот эту разницу нужно нивелировать. Хотя есть специалисты, которые любят свою работу и никуда не уйдут. Но молодые рассматривают варианты более охотно, — добавил руководитель департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев.

МКУ «Управление капитального строительства» является заказчиком на крупных объектах, которые строятся в Новосибирске за счет бюджетных средств. Бывший руководитель МКУ УКС Константин Головин был приговорен к условному сроку и крупному штрафу. Суд признал, что он способствовал хищению подрядчиком бюджетных средств в сумме 13 миллионов рублей при реализации работ по госконтракту.