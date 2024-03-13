Акционирование муниципальных предприятий Новосибирска обрастает скандалами

Судя по атмосфере на комиссии по муниципальной собственности горсовета Новосибирска, баталии по поводу предстоящего акционирования пяти муниципальных предприятий проходят жаркие.

— Мы прорабатывали возможность преобразования МУП в МБУ, но в сферах, где они работают, закон не позволяет это сделать. В МКУ преобразовать также невозможно, так как они занимаются не только работой с муниципальным казенным имуществом, — говорит Жигульский. — План-график преобразования МУПов утвержден губернатором Новосибирской области. Это не наши хотелки. Если предприятия не будут акционированы, то после 1 января 2025 года они должны быть ликвидированы добровольно или принудительно через суды. ФАС даны такие полномочия, и они нас уже предупредили.

Начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска Георгий Жигульский пояснил депутатам, что сейчас по закону существуют два варианта решения будущего муниципальных предприятий: они акционируются либо ликвидируются. По его словам, в отношении пяти предприятий, включенных в план приватизации, иного варианта предусмотреть невозможно. Напомним, речь идет о МУП «Спецавтохозяйство», МП «Новосибирская аптечная сеть», МКП «Новосибгортранс», МУП «Сибирское гостеприимство» и МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие №5».

Председатель комиссии по муниципальной собственности Сергей Бондаренко заявил, что в практике работы горсовета еще ни разу не было таких проектов решений, когда группу значимых для города предприятий в таком объеме сразу выносили в план приватизации.

— По нашим оценкам, три предприятия — «Новосибгортранс», ПАТП-5 и «Спецавтохозяйство» — вполне можно оставить в муниципальной собственности, — заявил Бондаренко. — Предлагаем детально проработать этот вопрос.

Депутат Александр Бурмистров отметил, что «Новосибирская аптечная сеть» также оказывает услуги горожанам (услуги окулистов) и имеет законное право остаться в муниципальной собственности.

— Давайте подумаем, как можно дозагрузить «Новосибирску аптечную сеть» полномочиями, чтобы оставить ее в МКУ. Мы уже сейчас видим, что предприятие уходит в убытки, что его имущество выставляется на продажу, и ничего не предпринимаем в отношении неэффективного руководства. А что будет, когда оно станет АО? — возмутился Бурмистров. — Что касается гостиницы «Сибирского гостеприимства», то она используется как маневренный фонд при нештатных ситуациях. Там, к примеру, размещались приезжавшие в Новосибирск граждане Донбасса. Для города важно сохранить такой имущественный комплекс, и это вполне можно вписать в МКУ.

Сергей Бондаренко напомнил коллегам о судьбе другого муниципального имущества — химчисток и прачечных, от которых после акционирования не осталось и следа

Стоит отметить, что акционирования МУПов опасается и прокуратура. Бондаренко сообщил, что в комиссию поступило письмо из ведомства с указанием четко прописать, что при преобразовании МУПов в АО 100% акций передаются в качестве имущественного взноса городу Новосибирску.

— После того как мэрия Новосибирска получит 100% акций бывших предприятий на баланс, любое отчуждение будет возможно только после внесения изменений в прогнозный план приватизации. Без решения депутатов горсовета это сделать невозможно, — напомнил Георгий Жигульский. — Мы будем настаивать, чтобы в совет АО вошли депутаты горсовета, которые имеют опыт работы с акционерными обществами, для контроля процесса. Если руководство доведет АО до банкротства, то оно будет отвечать за это всем своим личным имуществом — это прописано в законодательстве.

При этом глава департамента имущества успокоил депутатов, что такие МУПы, как «Горводоканал», «Энергия», «Новосибирский зоопарк», «Метро МиР», продолжат работу в прежнем формате, потому что попадают под исключение как субъекты естественных монополий.

Председатель комиссии по городскому хозяйству, депутат Игорь Кудин напомнил, что принципиальное решение об акционировании МУПов в соответствии с требованиями федерального законодательства было принято еще осенью 2022 года.

— Все было проговорено, была поставлена задача департаменту имущества по подготовке этой процедуры, что и было выполнено. А сегодня мы снова все обсуждаем как в первый раз, — заявил Кудин. — Это нормальная процедура — преобразование МУП в АО, это нормальное требование — включить депутатов в совет директоров АО, чтобы контролировать все хозяйственные и прочие процессы компании. Ничего никуда не уйдет. Почему мы сами себя обвиняем в политической импотенции? Давайте возьмем жесткий период на рассмотрение вопроса и выйдем на решение. Если возникнет угроза ликвидации этих МУПов, то мы с вами распишемся в никаком управлении.

В итоге вопрос об акционировании пяти муниципальных предприятий предложено рассмотреть на профильной комиссии по предпринимательству. Впрочем, депутаты не исключили, что при вынесении вопроса на сессию горсовета все решения могут быть еще раз пересмотрены, так как тема оказалась очень горячей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске периодически возникают слухи о приватизации МУП «Горводоканал». При этом после череды коммунальных аварий в начале 2024 года депутаты вновь начали обсуждать тему о возврате в госсобственность энергоактивов Новосибирска.