Мусорный полигон в селе Прокудское недалеко от аэропорта Толмачево должен прекратить работу до 29 июля

Новосибирский областной суд отклонил апелляционные жалобы ООО «Водолей» на решение Коченевского районного суда о необходимости ликвидации полигона твердых бытовых отходов, расположенного в с. Прокудское и прекращении деятельности по размещению отходов IV класса опасности. Информация об этом размещена сообществе «Суды общей юрисдикции» ВКонтакте.

В марте Коченевский районный суд Новосибирской области обязал компанию ООО «Водолей» в течение года ликвидировать незаконный полигон твердых бытовых отходов, который находится в 15 км от аэропорта Толмачево. В материалах суда отмечалось, что размещение полигона привело к большому скоплению птиц, что создает угрозу безопасности полетов. В апреле компания подала апелляционную жалобу на решение суда. По ее мнению, закрытие полигона приведет к ухудшению экологической обстановки, так как это единственное подобное место для сбора отходов в районе.

Однако, судебная коллегия по гражданским делам Новосибирского областного суда согласилась с выводами суда первой инстанции. Мусорный полигон у аэропорта Толмачево должен прекратить размещать новые твердые бытовые отходы до 29 июля 2023 года.

В марте 2023 года была ликвидирована свалка вблизи аэропорта «Толмачево» в Новосибирске. Главе администрации города Обь внесено представление.

По данным Минприроды Новосибирской области, до конца 2023 года на территории региона будут ликвидированы 12 несанкционированных свалок. В прошлом году так было ликвидировано 9 свалок (Болотнинский район – 3, Карасукский район – 2, Коченевский район – 1, Краснозерский район – 1, Искитимский район – 1, Баганский район – 1).

Ранее редакция сообщала, что две крупные незаконные свалки будут ликвидированы в Новосибирской области к 2024 году в рамках нацпроекта «Экология». Одна расположена на территории Калининского района города Новосибирска, вторая — в городе Барабинске. Стоимость работ составит 480,5 млн рублей.