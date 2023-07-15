Новосибирские психиатры разработали памятку для родителей подростков по выявлению риска суицида

— Аутоагрессивное поведение относится к формам суицидального поведения, но не всегда является им. Чаще всего с помощью самоповреждения ребенок облегчает свои душевные страдания. Он ранит себя, не имя цели умереть, но тем не менее, такое поведение должно насторожить, — цитирует пресс-служба Минздрава области главного детского психиатра региона Ольгу Кирчагло.
Признаки, на которые также следует обратить внимание:
Любой из этих симптомов — причина обратиться за помощью к психиатру, отмечают в Минздраве. Всю необходимую помощь ребенок получит без направления и бесплатно, по ОМС. На прием врача в психоневрологическом диспансере распространяется врачебная тайна, школу об обращении не оповещают.
Ранее редакция рассказывала о том, что подростки напали на сверстника с ножами.
Фото: pixabay.com — florentiabuckingham
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