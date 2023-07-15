Новосибирские психиатры разработали памятку для родителей подростков по выявлению риска суицида

— Аутоагрессивное поведение относится к формам суицидального поведения, но не всегда является им. Чаще всего с помощью самоповреждения ребенок облегчает свои душевные страдания. Он ранит себя, не имя цели умереть, но тем не менее, такое поведение должно насторожить, — цитирует пресс-служба Минздрава области главного детского психиатра региона Ольгу Кирчагло.

Признаки, на которые также следует обратить внимание:

раздражительность, резкие перепады настроения без видимых причин

апатия, которая сменяется периодами бурной деятельности

отсутствие интереса к тому, что раньше приносило удовольствие (спорт, книги, общение с друзьями)

порезы на теле (в особенности на предплечьях и бёдрах), синяки

чувство вины, ощущение бесполезности и низкая самооценка

нарастает замкнутость

нет планов на будущее

разговоры, в которых ребенок как бы прощается, но уезжать не планирует

чувство отчаяния, безысходности, безвыходности ситуации

резкое ухудшение успеваемости, прогулы

грубость, нарушение дисциплины в школе

проблемы со сном, нарушение пищевого поведения

стремление к рискованным действиям

удаление профиля в соцсетях, изменение статуса (особенно на ассоциирующийся со смертью)

ребенок дарит свои любимые вещи друзьям, наводит порядок

заинтересованность темой смерти, разговоры об этом

отдаление от семьи и друзей

Любой из этих симптомов — причина обратиться за помощью к психиатру, отмечают в Минздраве. Всю необходимую помощь ребенок получит без направления и бесплатно, по ОМС. На прием врача в психоневрологическом диспансере распространяется врачебная тайна, школу об обращении не оповещают.

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