В Новосибирске студенты создали операционный стол для мобильных госпиталей

Группа студентов факультета летательных аппаратов НГТУ НЭТИ разработала конструкцию операционного стола, предназначенного для использования в условиях мобильных госпиталей. Об этом сообщила пресс-служба университета. Стол не зависит от источников энергии и управляется только с помощью механической передачи.

— Существуют аналоги столов, независимых от электричества, но в них используется гидродомкрат для регулирования высоты. В любой гидравлической системе есть риск утечки, что снижает надежность по сравнению с полностью механической системой. В плане функционала, стол создается универсальным, то есть с необходимым минимумом движений секций для операций общей хирургии, — рассказал руководитель проекта, кандидат физико-математических наук Евгений Баянов.

Разработка студентов движется только за счет механических передач. У нее небольшой вес, она мобильна за счет того, что складывается. Операционный стол может использоваться во время чрезвычайных происшествий при развертывании полевых госпиталей.

На текущий момент начата работа по производству предварительного макета операционного стола в масштабе с помощью технологий 3D-печати.

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