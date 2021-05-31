Кто из единороссов стал ближе к Госдуме?

Как сообщают в реготделении партии «Единая Россия», 30 мая завершилось внутрипартийное голосование относительно потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы. В начале июня партия подведет окончательные итоги, которые предстоит утвердить на съезде 19 июня в Москве. Пока же промежуточные результаты выглядят следующим образом.

Партийный список

Предсказуемо список новосибирских единороссов возглавил действующий вице-спикер Госдумы Александр Жуков (52,8 тысячи голосов). Напомним, ранее об приоритете Жукова в списке корреспонденту редакции сообщал в официальном комментарии первый заместитель секретаря партийного реготделения Андрей Панферов.

Второе место заняла ректор НГУАДИНапомним, что и перед прошлогодними выборами единороссы, в том числе федерального уровня, заявляли о повороте «лицом к народу» — работникам бюджетной отрасли, лидерам общественного мнения, немало которых включили в списки предварительного голосования. Однако к моменту проведения конференции реготделения партии значительная часть бюджетников каким-то образом из списков исчезла.

«Бронзу» в списке взял еще один действующий депутат Госдумы, работающий в текущем созыве в составе фракции ЛДПР Дмитрий Савельев (25,7 тысячи), который, по предварительной информации, может быть выдвинут кандидатом от «Единой России» по округу №136, где ему будет противостоять секретарь обкома КПРФ, бывший вице-спикер горсовета Новосибирска Ренат Сулейманов.

Почетное четвертое место — еще у одного потенциального одномандатника, главврача областного онкодиспансера, депутата Заксобрания и экс-министра здравоохранения области Олега Иванинского (22,3 тысячи). Как уже сообщалось, Иванинский может «сольно» выступить на округе №135 против своего экс-коллеги по областному депкорпусу, эксперта мэрии Андрея Жирнова, выдвинутого реготделением КПРФ.

На пятой строчке расположился потенциальный кандидат на округ №138 и действующий на этом округе депутат Госдумы Виктор Игнатов (18 тысяч), противостоять которому от коммунистов будет заместитель председателя комитета Заксобрания по аграрной политике, руководитель Ленинского районного отделения КПРФ Роман Яковлев.

Шестое место занял заместитель гендиректора АО «Новосибирский аффинажный завод». Стоит отметить, что ранее Борматова называли в качестве одного из кандидатов по округу №137, о чем ниже. В настоящее время будущим кандидатом от коммунистов на округе заявлен экс-глава Первомайского района Виталий Новоселов. Кроме того, в качестве кандидата на округе может выступить и лидер областных справороссов, депутат Заксобрания Александр Аксененко.

Седьмым в списке оказался научный сотрудник Института Ядерной физики СО РАН Дмитрий Старостенко (5,8 тысячи), преподнесший партийцам сюрприз. Восьмое место заняла начальник отдела стратегии дирекции Евразийского банка развития Ольга Бороненко (4,1 тысячи), девятое — директор детского образовательного центра «Партиот» в Сузунском районе Любовь Полтавская (4,1 тысячи).

Наконец, замыкает первую десятку списка 23-летняя Вероника Баглык (3,6 тысячи), о месте работы которой на официальном сайте «Единой России» не сообщается.

Округ с сюрпризом

Что касается голосований за кандидатов по округам, то самым непредсказуемым оказался округ №137. Здесь в качестве потенциальных участников выборов назывались действующий депутат Максим Кудрявцев, а также вошедшие в первую десятку списка Александр Борматов и Ольга Бороненко. Однако их опередил находящийся в списке между Борматовым и Бороненко сотрудник ИЯФа Дмитрий Старостенко (10,3). Александр Борматов оказался лишь на втором месте (7,1). А Ольгу Бороненко с третьего места (4,3) потеснил начальник управления по работе с территориями министерства региональной политики Новосибирской области Роман Бурдин (4,4).

Ситуация на остальных округах выглядит более предсказуемой. Так победителем внутрипартийного голосования на округе №135 стал Олег Иванинский (22,3), за которым с большим отрывом следуют Вероника Баглык (1,1) и депутат горсовета Новосибирска Елена Воронина (1,1).

На округе №136 победителем стал Дмитрий Савельев (25,6). Второе место со значительным отрывом — у экс-депутата Госдумы, главврача поликлиники №1 Сергея Дорофеева (3,4). Тройку лидеров округа замыкает директор санаторно-оздоровительного центра «Березка» Татьяна Иволина (1).

Наконец, на округе №138 также предсказуемо лидером голосования становится Виктор Игнатов (17,4). За ним следуют директор АО «Птицефабрика Чикская» Андрей Биль (1,4) и воспитатель детского сада №443 Светлана Охотина (1).

Стоит отметить, в выборах в Госдуму кроме уже названных партий («Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия»), могут принять участие «Родина» и «Зеленые», баннеры лидеров реготделений которых — депутата Заксобрания Вячеслава Илюхина и депутата горсовета Новосибирска Игоря Украинцева — в настоящий момент красуются на городских улицах.

По информации реготделения партии «Единая Россия», в предварительном голосовании приняли участие более 100 тысяч человек.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва должны пройти в сентябре 2021 года.